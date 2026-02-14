На 14 февруари е родена Мануела Малеева

снимка: Булфото

Мануела Георгиева Малеева (Manuela Maleeva-Fragniere) е българска тенисистка, родена на 14 февруари 1967 г., която достига до 3-то място в световната ранглиста.

През 1981 г. печели Ориндж Боул при девойките до 14 г., а през 1982 г. Откритото първенство на Франция.

Мануела Малеева е най-високо класиралата се българска тенисистка (3-тото място в световната ранглиста), както и единствената печелила турнир от Големия шлем – US Open на смесени двойки с Том Гъликсън (1984 г.). Оттегля се триумфално от професионалния тенис, след като печели турнира в Осака, Япония (трета категория) през 1994 г. с победа над Ива Майоли в три сета.

Има две сестри, които са професионални тенисистки – Магдалена Малеева и Катерина Малеева. Омъжва се през 1987 г. за швейцареца Франсоа Франие, от когото има три деца. Мануела Малеева заедно със съпруга и децата си (Лора-Юлия, Ива и Тимо) живее във Веве Швейцария. В края на 2000 г. се разделя с Франиер. Живее в Швейцария с трите си деца. Работи с Фондация Суисклиникъл, която осигурява ортопедични грижи на болни деца в България.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!