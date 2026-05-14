На 14 май през 1920 г. е основан най-старият икономически университет в България, който е във Варна
снимка: ИУ-Варна
Икономически университет – Варна е основан на 14 май 1920 г., което го прави най-старото висше икономическо училище в България и е ключов момент за българското висше образование. Първоначално създаден като Висше търговско училище по инициатива на Търговско-индустриалната камара, той поставя началото на икономическото образование у нас. Финансиран е изцяло с дарения на местни търговци и индустриалци.
Първото име на ИУ във Варна е Висше търговско училище. Сградата е шедьовър на архитекта Никола Лазаров, завършена през 1920-те години, с емблематичен релеф на Хермес и Атина от скулптора Кирил Шиваров. Основната сграда е паметник на културата и символ на град Варна.
Развитие и имена през годините:
- 1938 г.: Преименуван на Висше училище за стопански и социални науки.
- 1945 г.: Преобразуван в Държавен университет – Варна с два факултета.
- 1953 г.: Става Висш институт за народно стопанство (ВИНС) „Димитър Благоев“.
От 1990 г. ВУЗ-а носи сегашното си име – Икономически университет – Варна със статут на държавно висше училище, обучило хиляди специалисти.
През годините университетът се утвърждава като център за висше икономическо образование и наука в морската столица.
Още от по-значимите събития през годините на днешния 14 май:
1027 г. – Анри I е коронясан за крал на Франция.
1610 г. – Анри IV е убит и на трона застава 9-годишният му син Луи XIII.
1643 г. – Четиригодишният Луи XIV става крал на Франция след смъртта на баща му – Луи XIII.
1871 г. – Свиква се Третият църковно-народен събор, по време на който се изработва устав за управление на Българската православна църква.
1899 г. – Основан е уругвайският футболен тим Насионал Монтевидео.
1920 г. – Основан е Икономически университет – Варна. Най-старият икономически университет в България.
1925 г. – Гео Милев е осъден на една година тъмничен затвор, глоба от 20 000 лева и лишаване от граждански и политически права за 2 години.
1928 г. – Образувана е Самарската област.
1931 г. – След едномесечна правителствена криза е сформиран коалиционен кабинет на Демократическия сговор и Националлибералната партия, като министър-председател на България остава Андрей Ляпчев.
1948 г. – Израел се обявява за независима държава. Непосредствено след това страната е нападната от съседните арабски страни, с което започва Арабско-израелската война (1948).
1955 г. – България заедно с Албания, ГДР, Полша, Румъния, СССР, Унгария и Чехословакия участва в създаването на Военно-политическата организация на Варшавския договор.
1972 г. – В Литва Ромас Каланта се самозапалва на публично място в знак на протест срещу потисничеството от страна на съветското правителство.
1973 г. – Изстреляна е първата американска космическа станция – Скайлаб.
2003 г. – Самоубийствена атака на жена-камикадзе в Чечня отнема живота на 18 души.
2010 г. – Открит е стадиона Авива Стейдиъм в Дъблин, Ирландия.
