На 14 ноември рожден ден има Параскева Джукелова

снимка: Булфото

Параскева Атанасова Джукелова е българска актриса, родена на 14 ноември 1970 година в град Панагюрище.

През 1992 година завършва НАТФИЗ, специалност актьорско майсторство, в първия клас, воден от професор Стефан Данаилов.

Играе в Народния театър „Иван Вазов“ (1992 – 1997), Сатиричния театър „Алеко Константинов“, общински театър „Възраждане“ и Театър „Българска армия“. Изпълнява роли в постановки като „Завинаги… и още един ден“ от Милорад Павич, „Кожа и небе“ от Димитре Димов, „По-големият син“ от Александър Вампилов, „Бягащи странници“ от Алексей Казанцев и много други.

Има роли и в чуждестранни кино-продукции като „Версенженторикс“ (2001), „Air Marshal“ и „I Am David“ (2003), „Икона“ (2005), където партнира на Патрик Суейзи), „The Abandoned“ (2006), както и телевизионни филми и сериали.

Телевизионна водеща на предаването за българско кино „Понеделник 8 и 1/2“ по БНТ (1998 – 2001).

От 2012 до 2013 г. играе ролята на Катерина Андонова в българския сериал на bTV „Къде е Маги?“.

Омъжена е за Виктор Божинов до развода им през февруари 2019 г. Двамата имат една дъщеря.

Голямата наградата „Златна роза“ за „най-донбра женска роля“ за ролята си на младата Лили в „Сезонът на канарчетата“ (Варна, 1994).

Голямата наградата „Златна роза“ за „най-добра женска роля“ за „Изпепеляване“ (Варна, 2004).

