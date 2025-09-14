На 14 септември рожден ден има Нети

снимка: Булфото

Антоанета Добрева, по-известна с артистичния си псевдоним Нети, е българска поп певица и актриса.

Родена е на 14 септември 1975 г. в София. Нейните родители са доцентът по физика Светла Добрева и докторът по вътрешни болести Георги Добрев.

През 2019 г. тя разбира, че е била осиновена от тях. В действителност баща ѝ е актьорът Петьо Кръстев, а майка ѝ е Джилда Първанова, която дълги години не могла да се свърже с Нети, тъй като е била погрешно информирана, че осиновителят на детето ѝ е братът на Светла Добрева, а не самата тя.

Като малка учи пиано и участва в Детския радиохор, с диригент Академик Христо Недялков. Занимава се с театър от 1989 г. Първата ѝ роля е в пиесата „Страхотни момичета“, поставена в Народен театър „Иван Вазов“.

През 1994 – 1996 г. работи като модел.

През 2000 г. завършва актьорско майсторство за драматичен театър в НАТФИЗ в класа на професор Стефан Данаилов, доцент Илия Добрев и Ивайло Христов с пълно отличие. От същата година постъпва в трупата на Театър „Българска армия“.

Играе в постановките „Таралеж“, „Yesterday“, „Едмънд“, „Колко е важно да бъдеш сериозен“, „Шофьор за дами“, „Абсолвента“, „Ах, този джаз“, „Хоровод“, „Без контрол“, „Колекцията“, „Железният светилник“, „Декамерон“, „Ромео и Жулиета“, „Бандитска опера“, „Кастинг“, „Комедия от грешки“, „Красиви тела“, „Боси в парка“, „Бройкаджията“, „Опасни игри“, „Страхотни момчета“, „Стъпка напред“ и „Оливър“.

На 20 декември 2013 г. в зала „България“ в София под диригентството на Маестро Емил Табаков и с оркестъра на БНР участва в концертно изпълнение на мюзикъла „Вълкът и седемте козлета“ на Александър Владигеров.

Понякога, макар и рядко, Нети участва в нахсинхронните дублажи на анимационни филми. Озвучава Селена Гомес в ролята на принцеса Селения в „Артур и отмъщението на Малтазар“ и „Артур и войната на двата свята“, Ели Кемпър в ролята на Смърфцвете в „Смърфовете: Забравеното селце“, както и Джина Родригез в ролята на Колка в „Малката стъпка“.

На 8 март 2018 г. дебютира в операта „Бохеми“ от Джакомо Пучини, в ролята на Мюзета, в Старозагорската опера.

На 26 октомври 2018 г. е премиерата на операта „Хубавата Елена“ от Офенбах, Държавна опера Стара Загора.

На 4 юни Нети прави и третата си оперна роля на Серпина, в камерната опера „Слугинята господарка“ от Перголези, в Държавна опера Стара Загора[9] През 2019 г. защитава магистратура в Национална музикална академия[10] Осъществила е в турнета в Украйна, Австрия, Германия, Франция, Великобритания, Израел, САЩ и Канада.

През 2020 г. е участвала във втория сезон на „Маскираният певец“ като гост-участник под маската на Розата.

