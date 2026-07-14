На 14 юли 1877 г. са посечени 1013 мъже, жени и деца в църквата „Св. вмчк. Георги“ - "Вторият батак" в българската история

кадър: Гугъл мапс

На 14 юли 1877 г. (стар стил) редовна османска войска и башибозук опожаряват новозагорското село Любенова махала. В опит да се спасят, над 2000 местни жители се укриват в църквата „Св. великомъченик Георги“. Нападателите подпалват храма и избиват 1013 души. Това е едно от най-жестоките кланета в нашата история.

По време на Руско-турската война от 1877 – 1878 г. районът на Стара Загора и Нова Загора става арена на тежки сражения. Настъпващата Централна османска армия начело със Сулейман паша, подкрепена от нередовни части (башибозук) и черкези, извършват масови убийства над мирното българско население.

Уплашените селяни търсят убежище в каменната църква, надявайки се на спасение. Османските сили обкръжават селото и църквата. Те използват оръдия, за да пробият дебелите църковни стени. След като храмът е превзет, мъже, жени и деца са посечени в самия двор и вътре в храма. Църквата е превърната в пепелище, а дворът е покрит с трупове.

Клането в село Любенова махала е една от най-трагичните, но по-малко популярни страници от Руско-турската освободителна война. Отмъщение и етническо прочистване след първоначалния напредък на руските войски. Често тази трагедия е наричана „Вторият Батак“.

Днес в село Любенова махала съществува възстановен храм и мемориален комплекс, които пазят паметта на загиналите. Събитията там често се сравняват по своята жестокост с Баташкото клане от Априлското въстание.

Още от по-значимите събития, случили се през годините на днешния 14 юли:

1228 г. – Луи VIII става крал на Франция след смъртта на баща си Филип II.

1456 г. – Унгарската армия нанася поражение при Белград на армията на Османската империя.

1789 г. – Френската революция: Жителите на Париж превземат Бастилията и освобождават седем политически затворници, с което започва Френската революция.

1795 г. – Марсилезата е обявена за френски национален химн.

1867 г. – Алфред Нобел извършва демонстрация на действието на динамита в Англия.

1877 г. – В църквата „Свети великомъченик Георги“, село Любенова махала е извършено едно от най-големите кланета в българската история – 1013 намират смъртта си в църковния двор и в самата църква.

1902 г. – Свободностоящата камбанария на площад Сан Марко във Венеция се срутва, без да причини човешки жертви, възстановена е окончателно след 10 години.

1913 г. – Междусъюзническата война: започва битката за Кресненския пролом (до 18 юли).

1933 г. – Глайхшалтунг: В Германия са забранени всички опозиционни политически партии, освен Нацистката партия.

1941 г. – Втората световна война: Червената армия използва за първи път легендарните ракетни установки Катюша.

1946 г. – Излиза първото издание на книгата на американския педиатър Бенджамин Спок – „Грижи за бебето и детето“.

1948 г. – Лидерът на Италианската комунистическа партия Палмиро Толяти е прострелян и ранен близо до италианския парламент.

1958 г. – Иракският крал Фейсал II е убит, заедно с обкръжението си, от арабски националисти; монархията е отхвърлена и Ирак е провъзгласена за република.

1959 г. – САЩ пускат във вода първия си атомен крайцер – Лонг Бийч, оборудван с два атомни реактора.

1965 г. – Космическият апарат Маринър 4, който е изстрелян през 1964, преминава покрай Марс и прави първите близки снимки на чужда планета.

1969 г. – С навлизането на Салвадорската армия на територията на Хондурас започва т.нар. Футболна война.

1987 г. – В Народна република България се създават свободни безмитни зони за насърчаване на стопанската инициатива.

1992 г. – Основан е Българският хелзинкски комитет.

1995 г. – Създаден е форматът mp3 за аудиофайлове.

2000 г. – Мощно слънчево изригване причинява геомагнитна буря на Земята.

2011 г. – Южен Судан е приет в ООН.

2015 г. – След повече от 9 години полет, космическият апарат Нови хоризонти преминава само на 12,5 хиляди км от Плутон.

2016 г. – Навръх националния празник на Франция в Ница е извършен атентат, при който загиват 84 души.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!