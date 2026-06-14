На 14 юни 1934 г. в Царство България са забранени политическите партии с наредба-закон

кадър: Петел

На 14 юни 1934 г. правителството на Кимон Георгиев, дошло на власт след Деветнадесетомайския преврат, издава знаковата Наредба-закон за забрана на партийно-политическите организации. С този акт се разпуска Народното събрание, забраняват се всички политически партии и организации в Царство България, а тяхното имущество и архиви са конфискувани в полза на държавата. Спират се всички партийни вестници и списания.

Този ход бележи началото на безпартиен авторитарен режим, при който изпълнителната власт се поема от правителството, а впоследствие цар Борис III установява своето лично управление.

Още от по-значимите събития, случили се през годините на днешния 14 юни:

987 г. – По нареждане на Самуил е убит брат му Арон, обвинен в сътрудничество с византийците.

1645 г. – Английската революция: В Битката при Нейзби главната армия на крал Чарлз I е победена от въоръжените сили на Оливър Кромуел, поддържащи Парламента.

1777 г. – Континенталният конгрес във Филаделфия утвърждава Националното знаме на САЩ – 13 червени и бели хоризонтални ленти, и 13 звезди на син фон.

1913 г. – Приключва управлението на Иван Евстратиев Гешов като министър-председател на България (от 29 март 1911 г.) и започва мандата на Стоян Данев на тази длъжност (до 17 юли 1913 г.).

1919 г. – Британските пилоти Джон Уилям Елкок и Артър Браун извършват първият полет над Атлантическия океан без междинно кацане – от канадското градче Сейнт Джонс (Нюфаундленд и Лабрадор) до Ирландия.

1920 г. – В Царство България е въведена Трудова повинност.

1923 г. – С убийството на Александър Стамболийски е овладяна въоръжената съпротива на БЗНС срещу Деветоюнския преврат.

1934 г. – В Царство България с наредба-закон са забранени политическите партии.

1940 г. – Втората световна война: Париж е окупиран от Германия, в резултат на което съюзниците стартират Операция Ариел.

1941 г. – Започва Юнската депортация – първата голяма вълна от съветските масови изселвания и избивания на десетки хиляди жители на Балтийските държави.

1948 г. – Клемент Готвалд става президент на Чехословакия.

1951 г. – Във Вашингтон е представен първият компютър, предназначен за масова употреба – UNIVAC I.

1966 г. – Ватикана отменя официално Индекса на забранените книги, въведен през 1557 г.

1967 г. – Програма Маринър: Изстрелян е космическият апарат Маринър 5 за изследване на Венера.

1972 г. – Самолетът при полет 471 на „Джапан Еър Лайнс“ се разбива при заход към международното летище Палам, Ню Делхи, Индия и убива 76 от 78 пътници и 10 от 11 членове на екипажа на борда, както и 4 на земята.

1975 г. – От СССР е изстрелян автоматичният космически апарат Венера 10.

1982 г. – Фолкландската война: Войната завършва с капитулация на Аржентина пред Великобритания.

1985 г. – Германия, Франция, Белгия, Холандия и Люксембург подписват Шенгенското споразумение.

1995 г. – Шамил Басаев, начело на чеченски бунтовници, окупира болницата в руския град Будьоновск и взима за заложници над 1000 души.

2002 г. – Създаден е Национален военен университет с решение на XXXIX народно събрание чрез преобразуване и обединяване на Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски“ – гр. Велико Търново, Висшето во­енно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов“ – гр. Шумен и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – гр. Долна Мит­рополия.

2008 г. – В зала „България“ Анна-Мария Равнополска-Дийн става първият български солист, изпълнявал някога „Концерта за арфа и оркестър“ на Карл Райнеке.

Редактор "Екип на Петел",

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