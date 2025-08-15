На 15 август рожден ден има Стойчо Стоев

снимка: Biser Todorov, Уикипедия

Днес рожден ден има Стойчо Стоев, футболен треньор.

Стойчо Захариев Стоев е бивш български футболист, нападател и настоящ треньор. Роден е в Разград, но е израснал в София в квартал Надежда, където открива любовта към футбола и започва да тренира в школата на Локомотив София. Женен за Цветанка Стоева, бивша баскетболистка на Локомотив София. Имат две деца - Ивайло и Стефани.

Играл е за Локомотив София (1980 – 1989) и Пансерайкос (Сяр, Гърция) (1989 – 1992). Има 196 мача и 59 гола в „А“ група. Носител на купата на страната през 1982 г. Има 2 мача за „А“ националния отбор.

За Локомотив има 8 мача и 1 гол в евротурнирите (2 мача за КНК и 6 мача с 1 гол за купата на УЕФА). През 1992 г. се контузва тежко в кръста и се оказва, че трябва да спре с кариерата си на футболист. През 1993 г. се обучава в частен колеж в Банкя. Година по-късно води юношеският тим на „Локомотив“, а през 1998 помага на Христо Бонев в работата му на стадиона в „Надежда“.

През 2000 г. е треньор на юношеския национален отбор на България. Водил е и отборите на Академик Свищов, Хасково, Чавдар Етрополе, Спортист Своге, Миньор Перник и Монтана.

От юли 2013 до юли 2014 г. е старши-треньор на Лудогорец Разград. В този период печели шампионска титла и купа на България. Също така достига исторически за клуба 1/8 финал в Лига Европа, отстранявайки отборите на Слован Братислава, Партизан Белград, ПСВ Айндховен, Динамо Загреб, Черноморец Одеса и Лацио. Въпреки успехите по неясни причини е освободен от поста си.

На 22 декември 2014 г. е назначен на поста старши-треньор на Левски София. Достига до финал за Купата на България и класира отбора на второ място, което осигурява участие в квалификациите за Лига Европа.

От 28 август 2018 г. е назначен на поста старши-треньор на Арда (Кърджали). Отборът зимува на трето място през шампионатната пауза.

На 6 март 2019 г. отново застава начело на Лудогорец Разград. Успява да спечели шампионат, както а и Суперкупа на България в мач срещу Локомотив Пловдив с резултат 2:0. Извежда отбора до квалификации за Шампионска лига, в които отпада от отбора на Ференцварош. Успява да класира Лудогорец Разград до плейофи за влизане в групите на Лига Европа сезон 2019/2020.

На 25 август 2019 г. е освободен от поста старши-треньор веднага след мача със Славия (София) завършил 0:0.

