На 15 ноември рожден ден има Руслан Мъйнов

кадър: БНТ

Руслан Иванович Мъйнов е български актьор и певец.

Руслан Мъйнов е бесарабски българин, роден на 15 ноември 1976 г. в град Измаил, Украйна. В България живее от 9 септември 1994 г.

През 1998 г. завършва НАТФИЗ, специалност „Актьорско майсторство“ в класа на проф. Надежда Сейкова.

Актьор в телевизионните продукции „Хъшове“ и „Шоуто на Слави“, както и един от водещите на „Господари на ефира“. А през 2007 г. се включва в колектива на Любомир Нейков, Кръстьо Лафазанов и Христо Гърбов в телевизионното шоу „Комиците“, излъчващо се всяка събота по телевизия bTV от 22:00 ч..

Мъйнов участва в десетки театрални постановки и издава пет музикални албума.

През 2008 г. участва в българския дублаж на анимационния филм „Хортън“, чиято премиера в България е на 25 април същата година.

През 2020 г. участва във втория сезон на „Маскираният певец“ като гост-участник под маската на Пауна. През 2022 г. участва в десетия юбилеен сезон на предаването „Като две капки вода“.

