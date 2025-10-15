На 15 октомври рожден ден празнува Мариус Куркински

снимка: Димитър Цонев, Уикипедия

Днес обичаният български актьор празнува рожден ден.

Ивайло Василев Стоянов, известен като Мариус Куркински, е български театрален и кино актьор, режисьор и музикален изпълнител, особено известен с монологичните си театрални постановки, както и с песните и музикалните клипове „Ти ри ри рам“, „Стига бе“ и (заедно с Ирина Флорин) „Пътуване“.

Роден е на 15 октомври 1969 г. в град Нови пазар.

12-годишен постъпва в детското театрално студио към Драматичен театър – Варна, а след това в театър „Щурче“ на братя Райкови

Завършва актьорско майсторство за драматичен театър в класа на професор Крикор Азарян, Тодор Колев и Елена Баева във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1993 г. и, пак там, следва две години кинорежисура при професор Георги Дюлгеров. Получавал е множество награди за актьорското си и постановъчно майсторство. Негови спектакли са гастролирали с успех в чужбина.

Автор е на игралния филм „Дневникът на един луд“ по едноименната повест на Николай Гогол (1996).

Издава музикалния албум „Любовна война“ (1997), написан от група „Тибетски сърца“).

През март 2008 г. издава на DVD моноспектакъла си „Сътресение“.

През 2007 г. получава Икар за главна мъжка роля за моноспектакъла „Сътресение” по Николай Хайтов, ДТ „Николай Масалитинов“ – Пловдив.

През 2011 г. получава наградата „Икар“ на САБ „за главна мъжка роля“ за ролите си в моноспектакъла „Български разкази”, копродукция на Драматичен театър „Н.О. Масалитинов” – Пловдив и ART I SHOCK.

През 2013 г. получава наградата „Икар“ на Съюза на артистите в България „за поддържаща мъжка роля“ за (Клавдий) в „Хамлет“ от Уилям Шекспир, реж. Явор Гърдев, Народен театър „Иван Вазов“.

Куркински е християнин. Публично разкрива, че е гей през 90-те години на двадесети век.

Куркински обяснява в интервю от 2011 г. как „...връзката между мен и жена е невъзможна. Важно е да бъдем честни в този случай.“ Въпреки това изразява категорично неодобрение към гей браковете и осиновяването, въпреки че е „за подобни връзки“.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!