На 15 септември Стоичков влиза в суперспектакъл за 1 милион евро

Най-успешният български футболист за всички времена Христо Стоичков ще се включи в благотворителния мач на световните футболни легенди и португалски футболни легенди на 15 септември в Лисабон. Международните звезди от световния футбол се събират в португалската столица, за да съберат средства за общностите, страдащи от последиците от войната и местното напрежение по света. Медиен партньор на събитието е най-голямата спортна медийна компания в Европа Ringier Sports Media Group (RSMG), която е собственик на Sportal.bg.

Носителят на “Златната топка” ще бъде в един отбор с още много звезди, като Кака, Алесандро Дел Пиеро, Роберто Карлош, Джон Тери, Кафу, Хавиер Санети, Джика Хаджи, Едвин ван дер Сар, Петър Чех, Патрис Евра, Майкъл Оуен и др. Камата става вторият българин, който ще бъде част от това грандиозно събитие, след като вече неговият много добър приятел Красимир Балъков бе потвърдил участие.

Мачът ще се играе пред 60 000 фенове на “Луж” (стадионът на Бенфика) или на “Жозе Алваладе” (домът на Спортинг Лисабон), което ще бъде част от голямото и вълнуващо разкритие на 29 август, когато ще бъде публикувана програмата на новия сезон в Шампионската лига.

Благотворителният мач на легендите има за цел да събере над 1 000 000 евро за редица добри каузи, базирани както в чужбина, така и в Португалия, тъй като футболното семейство се стреми да се отблагодари на семействата по света. Средствата ще бъдат събрани както за международни, така и за национални благотворителни организации, които помагат на семейства и общности в нужда.

Световни шампиони, носители на "Златната топка" и още куп звезди събират в Лисабон за благотворителен мач, целящ да събере над 1 милион евро

Една от международните организации, за които благотворителният мач на легендите ще набира средства, е Украинското дружество на Червения кръст (URCS). Ежедневно екипите на Украинския червен кръст осигуряват евакуационна подкрепа, психосоциална и първа помощ, предоставят основна хуманитарна помощ, поддържат временни убежища, помагат за възстановяването на жилища и разпространяват информация за рисковете от невзривени боеприпаси. Доброволците и служителите на Украинския червен кръст работят във всички региони на страната, за да подкрепят тези, които имат най-голяма нужда от това.

Този мач представлява нова стъпка в инициативата „Португалски легенди“ - проект на Португалската футболна федерация, създаден, за да подчертае, отпразнува и укрепи трайната връзка между бившите международни играчи, националния отбор и португалския футбол.

