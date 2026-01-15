На 15 януари рожден ден има Мартин Петров

Булфото

Мартин Петров е български футболист, роден на 15 януари 1979 г. във Враца. В близо 20-годишната си професионална кариера играе като крило и нападател за Ботев (Враца), ЦСКА (София), швейцарския Сервет, немския Волфсбург, испанския Атлетико Мадрид и английските Манчестър Сити и Болтън.

Има 90 мача с 19 гола за националния отбор на България в периода от 1999 г. до 2011 г. Участник на Европейското първенство през 2004 г. в Португалия.

Мартин Петьов Петров започва кариерата си във ФК Ботев (Враца). Десетгодишен постъпва в школата на „Ботев“, ръководена от Ангел Ценов – Гелето. В началото е ляв бек, след това халф, докато намери мястото си напред, в нападението, където играе до края на кариерата си.

На националния юношески турнир през 1994 г. обявяват Мартин Петров за най-добрия състезател. Той вкарва 9 гола в един мач с „Локомотив“ (Мездра). Едва 16-годишен става титуляр в мъжкия отбор на Ботев Враца. Една година по-късно прави първия си хеттрик срещу отбора на Сухиндол. Тренировките и състезанията съчетава с нелеките часове във врачанския механотехникум ПТГ „Н. Й. Вапцаров“. Едновременно с това играе и в юношеската национална гарнитура.

Добрите изяви във ФК Ботев (Враца) не убягват от очите на наблюдателите и през 1997 г. той преминава в ЦСКА по изричното настояване на тогавашния треньор Георги Василев. В „А“ група изиграва 23 мача и вкарва 5 гола, във „В“ група има 18 мача и 4 гола.

През 1999 г. е закупен от Сервет (Женева), с който става шампион на Швейцария през 1999 г. и носител на купата на страната през 2001 г.

През 2001 г. преминава в германския тим Волфсбург. През 2005 г. е избран за футболист номер едно на отбора за сезон 2004/2005 в анкета сред феновете на тима. Заедно с това е и голмайстор на Волфсбург за същия сезон с вкарани 12 точни попадения (колкото има и централния нападател на клуба Томас Бърдарич). Четири от попаденията на Петров са от дузпи, като той е реализирал и четирите наказателни удара, които е изпълнил. В класацията на списание „Кикер“ – Гол плюс голов пас, Мартин Петров се нарежда на четвърто място в Бундеслигата с резултат от 26 точки (12 гола + 14 голови асистенции).

От 2005 до 2007 година играе за Атлетико Мадрид.

Определен е за Футболист № 1 на България за 2006 година.

През лятото на 2007 г. е закупен в Манчестър Сити за сумата от 4,7 млн. паунда. През 2010 г. той преминава като свободен агент в състава на Болтън Уондърърс за 2+1 сезона.В началото на 2013 г. бившият му треньор от Атлетико Мадрид Хавиер Агире го привлича в закъсалия Еспаньол. Петров минава медицински прегледи и подписва до края на сезона, като Еспаньол си запазва опция за удължаване на контракта му с още една година.

В края на октомври 2013 година се завръща за кратко в България, където доиграва сезона с екипа на ЦСКА (София). На 17 юли 2014 година, в родния си град Враца, Мартин Петров обявява окончателното си решение да сложи край на своята кариера.

