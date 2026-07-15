На 15 юли 1895 г. македонски дейци съсичат Стефан Стамболов в центъра на София

кадър: БНТ

На 15 юли (3 юли по стар стил) 1895 г. Стефан Стамболов е жестоко нападнат в центъра на София, само година след като пада от власт. Бившият министър-председател е съсечен с ятагани от политически врагове - членове на Върховния македоно-одрински комитет. Нападението става на улица „Раковски“, докато Стамболов се прибира с файтон у дома.

Извършителите на едно от най-трагичните и съдбоносни събития в модерната българска история са македонските дейци Михаил Ставрев – Хальо, Боне Георгиев и Атанас Цветанов, водени от Наум Тюфекчиев. Мотивът за деянието им е отмъщение за убийството на майор Коста Паница и ликвидиране на силна политическа фигура.

Стамболов получава множество тежки прорезни рани, особено по главата и ръцете, с които е правил опит да се защити. Лекарите ампутират и двете му ръце в опит да го спасят, но три дни по-късно, на 18 юли (6 юли по стар стил), той умира от раните си.

Още от по-важните събития през годините, случили се на днешния 15 юли:

1099 г. – По време на Първия кръстоносен поход приключва обсадата на Йерусалим, при която кръстоносците успяват да проникнат в града.

1240 г. – Състои се Битката при Нева, в която новгородската армия, водена от Александър Невски, нанася тежко поражение на шведските сили.

1410 г. – Състои се Битката при Таненберг между обединените сили на Кралство Полша и Великото литовско княжество и войските на Тевтонския орден.

1669 г. – Регистрирано е най-голямото изригване на вулкана Етна.

1799 г. – Френски войници откриват Розетския камък в пристанището на египетския град Розета.

1895 г. – Бившият министър-председател на България Стефан Стамболов е съсечен в центъра на София и 3 дни по-късно умира от раните си.

1954 г. – Състои се първият полет на първия американски пътнически лайнер – „Боинг 707“.

1965 г. – Константинос II е принуден да подаде оставка от поста министър-председател на Гърция.

1966 г. – Подписва се Българо-съветска спогодба за изграждане на атомна електрическа централа в Народна република България.

1997 г. – В Маями, Флорида, серийния убиец Андрю Кунанан застрелва италианския моден дизайнер Джани Версаче пред дома му.

2004 г. – Христо Стоичков е назначен за треньор на Националния отбор по футбол на България.

2006 г. – След 2 години прекъсване се провежда традиционният фестивал Парад на любовта в Берлин.

2009 г. – Самолетът при полет 7908 на „Каспиан Еърлайнс“ се разбива близо до село Джанатабад, извън град Казвин в северозападен Иран и убива всички 168 души на борда.

2010 г. – Аржентина става първата държава в Латинска Америка, която официално разрешава еднополовите бракове.

Редактор "Екип на Петел",

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