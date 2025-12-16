На 16 декември е роден актьорът Иван Иванов

снимка: Булфото

Иван Георгиев Иванов е български актьор.

Роден е на 16 декември 1951 г. в Асеновград. Завършва актьорско майсторство за драматичен театър във ВИТИЗ в класа на проф. Димитрина Гюрова през 1979 г.

Иван Иванов играе и на сцените на Народния театър за младежта (1979 – 1981) и Военния театър (1981 – 1983), както и във филмовото студио СИФ (1983).

Член е на СБФД от 1985 г.

„Всичко е любов“ е филмът, който превръща Иван Иванов в секс символ на българското кино. Освен Радо от „Всичко е любов“, той играе и Асен в „Лавина“ (1982), Вас/Христо в „Комбина“ (1982) и Траян в „Мярка за неотклонение“ (1983).

Снима се във филми на режисьори като Борислав Шаралиев („Борис I“, 1985), Зако Хеския („Нощем с белите коне“, 1985), Иван Андонов („Мечтатели“, 1987) и др.

След телевизионния сериал „Гори, гори огънче“ (1994) актьорът издава първата си книга с разкази и стихове – „Този живот, онзи живот“. После идват още две – „Отговори“ и „Седем часа разлика“.

От първия си брак, Иван Иванов има син – Георги (р. 1974 г.), който е столичен юрист и съдия. От втория си брак с актрисата Петя Силянова, Иванов има втория си син – Стефан (р. 1984 г.), по-известен с рап псевдонима Wosh MC.

Иван Иванов умира от масивен инфаркт на 31 януари 2024 г.

Театрални роли:

Ромео и Жулиета“ (Уилям Шекспир) – Ромео

„Животът е сън“ (Педро Калдерон де ла Барка) – шутът

ТВ театър:

„Лукреция Борджия“ (1981) (Пламен Павлов)

„Истината! Само истината!“ (1980) (Даниел Ал)

От 80-те години на XX век до началото на XXI век Иванов се занимава с озвучаване на филми и сериали.

Участва във филми, издавани в България на VHS касети от Брайт Айдиас, Мулти Видео Център и Тандем Видео. Едни от тях са „Взвод“, в който дублира Уилям Дефо, Форест Уитакър и Кийт Дейвид, както и „Мръсният Хари“ и „Бледият ездач“, в които озвучава ролите на Клинт Истууд.

За БНТ озвучава в „Октопод“ (Виторио Медзоджорно), минисериала „Масада“ и „Завръщане в Брайдсхед“ (Джеръми Айрънс) във филмите „Клетниците“ с Жан-Пол Белмондо, „Джеронимо“, „Любов в облаците“ с Киану Рийвс, „Големият бой“ с Уди Харелсън и Антонио Бандерас, ролята на Ричард Дийн Андерсън в сериала „Макгайвър“ и други, а за bTV е озвучил ролята на Тим Дейли в сериала „Беглецът“.

Награди и отличия:

Орден „Кирил и Методий“.

Награда за дебют на СБФД за филма „Всичко е любов“ на XVI ФБИФ (Варна, 1979).

Специалната награда за филма „Всичко е любов“ на XVI ФБИФ (Варна, 1980).

Наградата на критиката за филма „Всичко е любов“ на XVI ФБИФ (Варна, 1980).

I награда за филма „Мечтатели“ (Варна, 1986).

Наградата за мъжка роля (Димитър Благоев) от филма „Мечтатели“ на празниците на българския игрален филм (Карлово, 1987).

Наградата на София за филма „Мечтатели“ (1987).

Наградата за мъжка роля (Димитър Благоев) от филма „Мечтатели“ на СБФД (1988).

Награда за цялостно творчество на киностудия „Бояна-филм“ (2001).

