На 16 май православната църква почита паметта на Св. Преподобни Теодор Освещени

снимка: Булфото

На 16 май има имен ден.

Православната църква почита паметта на Св. Преподобни Теодор Освещени .

На този ден празнуват хората с имена:

Теодор

Теодора

Тодор

Тодорка

Забележка: Тези имена по традиция имат и по-голям имен ден в началото на пролетта – на Тодоровден (празник с променлива дата според Великденския цикъл).

На 16 май отбелязваме паметта на преподобни Теодор Освещени и светите преподобни отци, избити в манастира "Св. Сава". Преподобни Теодор Освещени бил ученик на прочутия египетски подвижник свети Пахомий Велики. Наричали го "освещени", защото бил първият в манастира си, ръкоположен за свещеник.На 14-годишна възраст свети Теодор тайно напуснал дома на родителите си и се установил в един от манастирите. След като чул за свети Пахомий Велики, той се разпалил от желание да види светия старец, като се надявал с негова помощ да опознае по-добре Бога и Неговата свята воля. Станал ученик на великия авва, свети Теодор бързо преуспял в монашеския подвиг. Особено в послушанието към своя старец и любовта към братята от светата обител. След смъртта на авва Пахомий свети Теодор оглавил всички тиваидски манастири. Прочул се с благочестивия си свят живот и с изобилния си дар на чудотворство. Преставил се в Господа през 368 г., пише БНР. През VIII век, в седмицата преди Цветница, сарацините нахлули в манастира "Св. Сава Освещени" край Йерусалим, и поискали всички ценности. Монасите им отговорили, че в манастира няма нищо друго освен оскъдни запаси от храна и стари дрехи. Разярени, сарацините започнали да стрелят по обитателите му с лъкове. Тринадесет души били убити, много били ранени, а монашеските килии опожарени. При второто нападение на манастира на Велики четвъртък сарацините отново започнали да избиват монасите. Оцелелите вкарали в църквата, за да ги измъчват, та да разкрият къде са скрити съкровищата. После ги вкарали в пещерата на свети Сава, която се намирала в рамките на манастира, и пред входа ѝ запалили огън, в който хвърляли тор, за да се задушат монасите от отровния дим. Осемнадесет души загинали в пещерата. Късно през нощта на Разпети петък монасите, които се криели в планините, се върнали в Лаврата, пренесли телата на убитите свети отци в църквата и с мъка ги погребали там.





Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!