На 16 януари рожден ден има Корнелия Нинова

Снимка: Булфото, архив

Ето кой празнува рожден ден днес:

Корнелия Петрова Нинова е български юрист и политик, народен представител от парламентарната група на БСП , заместник-министър на икономиката и енергетиката по външноикономическата политика (2005 – 2007) в правителството на Сергей Станишев, заместник министър-председател на България и министър на икономиката и индустрията (от 2021 до август 2022 година) в правителството на Кирил Петков. Председател на БСП от 8 май 2016 година.

Корнелия Нинова е родена на 16 януари 1969 г. в село Крушовица, Оряховско.

Завършва с отличие Националната гимназия за древни езици и култури (НГДЕК) в София.

Дипломира се в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ отново с пълно отличие. През 1995 г. работи в Софийския градски съд като стажант-съдия, а в периода 1995 – 1996 г. е юрисконсулт на Столична община.

От 1996 до 1997 г. е следовател в столичната следствена служба. В периода март-август 1997 г. е юрисконсулт на БТК.

Между 1997 и 2005 г. Нинова е изпълнителен директор на „Техноимпекс“ АД. Назначена е на тази длъжност при правителството на ОДС. Същевременно е назначена и на поста председател на съвета на директорите на „Техноимпортекспорт“. „Техноимпекс“ и „Техноимпортекспорт“ са външнотърговски дружества, предвидени за приватизиране, като впоследствие Нинова оглавява и приватизационния екип, отговарящ за първото дружество. На 28-годишна възраст Нинова участва с още 27 души в дружеството, приватизирало „Техноимпекс“.

Петър Жотев, министър на икономиката и енергетиката при Иван Костов, твърди, че премиерът лично му е спуснал кандидатурата на Нинова „като тьмносиня“.

При правителството на Симеон Сакскобугготски тя продължава да е изпълнителен директор на приватизираното дружество „Техноимпекс“. През 2003 г. Нинова се преориентира политически и става член на БСП.

