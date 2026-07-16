На 16 юли 1661 г. пускат в обращение първите парични банкноти в Европа

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На 16 юли 1661 г. в Стокхолм, Швеция, са пуснати в обращение първите хартиени банкноти на Стария континент.

Тези кредитни бележки, наречени kreditivsedlar, са въведени от основателя на Stockholms Banco – нидерландския търговец Йохан Палмщрух. Тъй като тогавашното тежко медно монетно обращение било изключително неудобно за пренасяне и търговия (монетите тежали килограми), банката започва да издава лесно преносими хартиени документи, които служат като обещание за изплащане на определена стойност в монети при поискване.

Банкнотите са въведени като леки разписки, гарантиращи, че притежателят им може да ги замени за съответната стойност в монети.

Банката издава твърде много хартиени пари, без да има достатъчно златно или медно покритие. Това води до първата инфлация в Европа и фалита на банката през 1667 г.

Това е изключително важен момент в световната икономическа история.

Още значими събития, случили се през годините на днешния 16 юли:

622 г. – Пророкът Мохамед се премества от Мека в Медина, което се смята за начало на ислямската вяра и на ислямския календар.

1054 г. – В Константинопол завършват с неуспех преговорите с Рим, което се смята от историците за начало на Източно-западната схизма.

1643 г. – Нидерландският мореплавател Мартин Геритсон де Фриз открива остров Сахалин.

1661 г. – Пуснати са в обращение първите парични банкноти в Европа от шведската банка в Стокхолм.

1748 г. – Михаил Ломоносов формулира закона за запазване на масата на телата и движението.

1782 г. – Състои се премиерата на операта Отвличане от сарая на Волфганг Амадеус Моцарт.

1790 г. – Конгресът на САЩ определя град Вашингтон, окръг Колумбия за постоянна столица.

1875 г. – Приета е нова конституция във Франция, с която се създава Камара на представителите (Сенат) и се утвърждават изборите за президент.

1877 г. – Руско-турската война (1877 – 1878): Приключва Битката при Никопол с победа на руските сили над османските.

1901 г. – Основан е АФК Бароу в град Бароу ин Фърнс.

1920 г. – Антантата преустановява блокадата на СССР.

1920 г. – Основана е Аджарската автономна съветска социалистическа република.

1927 г. – Никарагуанската партизанска съпротива започва продължилата пет години война срещу американската окупация на Никарагуа.

1937 г. – Близо до Ваймар е открит концентрационният лагер Бухенвалд.

1942 г. – Холокост: Правителството на Вишистка Франция нарежда на френските полицаи да арестуват и затворят в концлагери над 30 хил. евреи. През 1995 президентът Жак Ширак официално признава отговорността на френската полиция.

1945 г. – Проект Манхатън: Проведен е първият ядрен опит, с кодово име Тринити, при който САЩ успешно детонират плутониево ядрено оръжие на полигона до град Аламогордо в щата Ню Мексико.

1951 г. – Публикувана е повестта на Селинджър Спасителят в ръжта.

1967 г. – Самолетът при полет 844 на KLM се разбива край островите Биак в днешна Индонезия и убива 58 души.

1961 г. – Открита е втората отсечка от Автомагистрала А3 в Италия, свързваща Помпей и Салерно.

1962 г. – Проведено е първото пробно предаване на цветен сигнал между Америка и Европа с помощта на изкуствен спътник.

1965 г. – Тържествено е открит 11,8-километровият Монблански тунел, който свързва Италия и Франция.

1969 г. – Програма Аполо: От Космически център Джон Ф. Кенеди е изстрелян американския космически кораб Аполо 11, чиято цел е изпращане на човек на Луната за пръв път.

1979 г. – Иракският президент Ахмед Хасан ал Бакр подава оставка и на власт идва Саддам Хюсейн.

1982 г. – По време на масова церемония преподобният Муун венчава 4000 непознаващи се двойки на Медисън Скуеър Гардън.

1990 г. – При земетресение във Филипините с магнитуд 7,7 по скалата на Рихтер загиват над 2 хиляди души.

1990 г. – Открит е последният естествен спътник на Сатурн – Пан.

1993 г. – Пусната е Slackware – най-старата Linux дистрибуция.

1994 г. – Първите фрагменти от кометата Шумейкър-Леви 9 навлизат в атмосферата на Юпитер.

1999 г. – В 11 ч. 41 мин. общата стойност на акциите на Бил Гейтс в Майкрософт достига 100 млрд. долара.

1999 г. – Джон Кенеди-младши, съпругата му Каролин Бесет-Кенеди и нейната сестра Лорън Бесет загиват, когато самолетът, който той пилотира, се разбива в Атлантическия океан край бреговете на Мартас Винярд.

2004 г. – Състои се премиерата на американския научнофантастичен филм „Аз, роботът“.

2004 г. – Oтваря врати Милениум Парк – първият и най-амбициозен архитектурен проект в Чикаго за 21 век.

Редактор "Екип на Петел",

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