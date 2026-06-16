На 16 юни 1981 г. НС преизбира за държавен глава Тодор Живков

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На 16 юни 1981 г. по време на първата си сесия Осмото народно събрание преизбира за държавен глава Тодор Живков, утвърждавайки го като председател на Държавния съвет на НРБ. Това решение съвпада с проведените парламентарни избори на 7 юни същата година и началото на мандата на VIII народно събрание.

На същата сесия за министър-председател (председател на Министерския съвет) е избран Гриша Филипов.

Тодор Живков заема този пост от 1971 г. до свалянето му от власт на 10 ноември 1989 г.

Още от по-значимите събития, случили се през годините на днешния 16 юни:

1342 г. – Основан е град Олбор, Дания.

1815 г. – Състои се последната военна победа на Наполеон Бонапарт – при Лигни.

1846 г. – Пий IX е избран за папа, с което започва най-дълготрайният понтификат в историята на Римокатолическа църква.

1903 г. – В САЩ е създадена автомобилната компания Форд Мотор.

1913 г. – Започва Междусъюзническата война

1938 г. – Учредена е ултранационалистическата и расистка организация Българска орда, просъществувала до септември 1944 г.

1940 г. – Втората световна война: Маршал Анри Филип Петен става министър-председател във Вишистка Франция.

1958 г. – Имре Наги, Пал Малетер и други водачи на Унгарското въстание от 1956 г. са екзекутирани.

1960 г. – В Израел е включен първият ядрен реактор.

1961 г. – По време на турне в Париж съветския балетист Рудолф Нуреев иска политическо убежище и остава до края на дните си във Франция.

1963 г. – Изстрелян е „Восток 6“ със съветската космонавтка Валентина Терешкова на борда, която става първата жена, летяла в космоса.

1977 г. – Леонид Брежнев е избран за държавен глава на СССР и по този начин поема цялата власт в държавата.

1981 г. – НС преизбира за държавен глава Тодор Живков; край на управлението на Станко Тодоров като министър-председател на България (от 7 юли 1971 г.) и начало на мандата на Гриша Филипов на тази длъжност (продължил до 21 март 1986 г.).

1989 г. – Екзекутираният през 1956 г. министър-председател на Унгария Имре Над е препогребан с високи почести.

1999 г. – Табо Мбеки встъпва в длъжността президент на ЮАР.

2004 г. – Рафаел Бенитес е назначен за треньор на Ливърпул, с който през следващата година е победител в Шампионската лига.

2006 г. – Италианската полиция задържа престолонаследникът на италианския трон Виктор Емануил Савойски, в обвинение за „пране на пари“.

2012 г. – Китай успешно изстрелва апарат Шънджоу 9 с тричленен екипаж, включващ първата жена космонавт на Китай Лю Ян, който успява да се скачи успешно със станция Тянгун-1

2016 г. – Открива се Всеправославния събор на остров Крит.

Редактор "Екип на Петел",

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