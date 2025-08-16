На 17 август времето полудява в част от България

Пиксабей

През нощта срещу неделя, ще е предимно ясно и почти тихо.

Минималните температури ще се повишат и ще са между 10°C и 19°C. Ще духа слаб източен вятър.

През деня в неделя ще е предимно слънчево. След обяд с разкъсана висока облачност. Късно след обяд над планините от Западна България ще се развива купесто-дъждовна облачност. Привечер и през нощта срещу понеделник, над крайните северозападните райони ще има условия и за краткотрайни валежи.

Дневните температури ще бъдат между 30°C и 35°C, а над планинските райони в Западна България – малко по-ниски: около 27°C–29°C.

Времето в София

През нощта срещу неделя времето ще е ясно. Минималните температури ще бъдат между 11°C и 13°C. През деня ще е слънчево, с развитие на купеста облачност, но валежи са малко вероятни. Максималните температури ще достигнат 30°C- 32°C.

Времето в планините

През деня времето ще е с разкъсана купеста облачност над Западна България. Валежи не се очакват.

Максималната температура на 1200 м ще бъде около 20°C, а на 2000 м – около 17°C. Ще духа слаб североизток - изток вятър.

Времето по Черноморието

През нощта срещу събота времето ще е предимно ясно.

Ще духа вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 27°C и 29°C. Вълнението на морето ще бъде 1–2 бала, в северното Черноморие и до 5, по Южното Черноморие. Температурата на морската вода – между 25°C и 27°C.

Времето на Балканите

Над целя полуостров времето ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността над планинските райони, като там не са изключени и гръмотевични бури. Температурите ще се задържат приятни за август

