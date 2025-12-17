На 17 декември е роден Петър Москов

кадър: Бтв

Петър Стефанов Москов е български лекар анестезиолог и политик, до 2016 г. от партия ДСБ, министър на здравеопазването (2014 – 2017).

Роден е на 17 декември 1970 г. в София в семейство със стари демократични традиции и културни увлечения. Братът на неговия дядо, социалдемократът Атанас Москов, побеждава Георги Димитров на изборите през 1946 г., след което е прибран в полицията, а после изпратен в Белене. Баща му, д-р Стефан Москов, е лекар, прекарал значителна част от професионалната си кариера в град Перник; майка му, Емма Москова, е дългогодишен директор на Националния институт за паметниците на културата, а впоследствие – министър на културата в правителството на ОДС. Негов братовчед е режисьорът Теди Москов.

Покрай професията на майка си, която се грижи за паметниците на културата, прекарва летните си ваканции от 1976 до 1982 г. в Русе. А след това отбива военната служба в Санитарната школа в същия град.

Петър Москов завършва Медицина в Медицински университет – София, специалност Анестезиология и интензивно лечение. Специализира във Франция, Великобритания, Испания и САЩ.

Работи като старши асистент в УМБАЛ „Св. Анна“ АД в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение.

Член е на Инициативния форум за създаване на нова дясна партия през 2004 г. и учредител на ДСБ. Член е на ДСБ – район „Средец“. На националното събрание през 2007 г. е избран за член и на Националното ръководство на партията.

През 2009 г. става съпредседател на предизборния щаб на Синята коалиция.

През 2013 г. е избран за заместник-председател на ДСБ. За изборите през май същата година се кандидатира като водач на листата от гр. Русе.

Въпреки че коалицията ДСБ-БДФ не влиза в парламента, според броя гласове, той е на четвърто място по подкрепа след водачите на листите на ДСБ в София, Пловдив и Варна.

На предсрочните парламентарни избори през октомври 2014 г. е избран за депутат в XLIII НС от 24-ти многомандатен избирателен район в София.

Избран е за министър на здравеопазването на 7 ноември 2014 г. от XLIII народно събрание.

На 19 декември 2016 г. членството му в ДСБ бива прекратено с решение на Националния вътрешнопартиен Арбитраж.

През 2019 година основава партия КОД.

Семеен е, има син.

