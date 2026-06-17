На 17 юни 1885 г. Статуята на Свободата пристига в Ню Йорк на борда на френски кораб

Пиксабей

На 17 юни 1885 г. френският фрегат „Изер“ (Isère) акостира в пристанището на Ню Йорк, пренасяйки разглобената Статуя на Свободата. Монументът е разделен на 350 отделни части, опаковани в над 200 дървени сандъка, за да бъде пренесен безопасно през Атлантическия океан. Сред частите е и короната със седем лъча - символ на седемте континента.

Огромна тълпа от около 200 000 души посреща френския кораб на пристанището, а събитието е отбелязано с мащабен военен и граждански парад.

Статуята на Свободата е създадена през далечната 1885 г. от младия тогава скулптор Огюст Бартолди и световноизвестният инженер Гюстав Ефел, автор и на Айфеловата кула.

След пристигането ѝ в Ню Йорк започва сглобяването върху предварително изградения пиедестал. Оригиналната статуя е висока 46 метра и 5 сантиметра - или приблизително колкото 20-етажен жилищен блок. Металната конструкция тежи 204 тона.

Официалното откриване на монумента се състои на 28 октомври 1886 г., след като пиедесталът е окончателно завършен. Статуята е подарък от френския народ за Съединените щати в знак на приятелство и по случай 100-годишнината от Декларацията за независимост.

Още от по-значимите събития, случили се през годините на днешния 17 юни:

1631 г. – Мумтаз Махал умира по време на раждане. В нейна чест съпругът ѝ, азиатският владетел Шах Джахан, построява за 17 години двореца гробница Тадж Махал (дн. Индия).

1866 г. – Започва Австро-пруската война.

1872 г. – Управителят на Дунавския вилает (Туна вилает) Мидхат паша е назначен от султан Абдул Азис за велик везир на Османската империя.

1885 г. – Статуята на Свободата пристига в пристанището на Ню Йорк на борда на френския кораб Isere.

1913 г. – Царство България напада Сърбия и Гърция, което е начало на Междусъюзническата война. Започва битката при Брегалница.

1939 г. – Във Франция е извършена последната публична екзекуция с гилотина.

1940 г. – Втората световна война: Трите балтийски държави Литва, Латвия и Естония са окупирани от Съветския съюз.

1944 г. – Исландия получава независимост от Дания и е обявена за република.

1945 г. – България във Втората световна война: В София тържествено са посрещнати частите на Първа българска армия, взела участие в победата над нацистка Германия в рамките на Трети украински фронт.

1953 г. – В няколко града на Източна Германия избухва Работническо въстание, което е потушено от окупационните войски на Съветския съюз.

1955 г. – Извършен е първият полет в СССР на реактивен пътнически самолет – Ту-104.

1988 г. – Приключва успешно съветската космическа мисия Союз ТМ-5, сред екипажа на която е вторият български космонавт – Александър Александров.

1990 г. – Парламентарни избори в България: Провежда се вторият тур на изборите за VII велико народно събрание; най-голям брой места печели БСП.

1994 г. – В САЩ е открито Световното първенство по футбол.

2001 г. – Парламентарни избори в България: Национално движение Симеон Втори печели изборите за XXXIX народно събрание с резултат 42,74% (120 депутати).

2006 г. – В белградския парк Ушче сръбската певица Цеца провежда един от най-посещаваните концерти на Балканите: 150 000 души.

Редактор "Екип на Петел",

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