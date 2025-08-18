На 18 август рожден ден има Цветелин Атанасов (Цецо Елвиса)

снимка: Булфото

Цветелин Атанасов, по известен като Цецо Елвиса, е български певец, роден в гр. Велико Търново на 18 август 1971 г.

По стечение на обстоятелствата на същата дата шест години по-късно (1977 г.) светът изпрати с огромна траурна процесия Кралят на рока към неговото последно обиталище. И това предупределя съдбата му.

Още от малък Цецо е закърмен с любов към музиката на Елвис, благодарение на своите родители – големи почитатели на Краля. Няколко плочи, донесени в дома им нелегално от Лондон, със забранената тогава музика на Елвис, запалили в едва 10-годишния Цецко огромен интерес към легендарния изпълнител, пише meloman.bg.

Като ученик Цецо започва да търси и външна прилика с идола си. Без да обръща внимание на модните за времето тенденции, той си пуска бакенбарди и се облича като Елвис, рискувайки да се превърне в странна птичка в очите на съучениците си. Както често става в живота с талантливите деца , Цецо спечелва първия си фен в лицето на собствената си сестра, която приспивал с “Love me Tender”.

