На 18 декември имен ден празнуват 3 скромни имена

Пиксабей

Свети Модест бил Йерусалимски патриарх. Имен ден празнуват: Модест, Модю и Модеус.

Модест идва от лат. modestus -"умерен, скромен"

Свети Модест се родил в Севастия Кападокийска (в Мала Азия, на границата с Армения) в християнско семейство и от ранни години почувствувал влечение към строгия иночески живот.



Той приел монашески постриг и по-късно бил настоятел на създадената през IV век обител на преподобния Теодосий Велики - основателя на общежитийното монашество в Палестина.



В това време (614 г.) персийският цар Хозрой се обединил с юдеите да изтреби християните и предприел опустошително нашествие в Сирия и Палестина. Десетки хиляди християни били убити, християнските храмове били разрушени, Йерусалимският патриарх Захарий и много други християни били взети в плен заедно със Светия Кръст Господен.



В това смутно време на св. Модест било възложено временно да управлява Йерусалимската църква като местоблюдител на патриаршеската катедра. Той грижливо събрал останките на убитите монаси от обителта на св. Сава Освещени и с почет ги погребал. С помощта на св. александрийски патриарх Йоан Милостиви, той прекратил разрушаването на Йерусалимския храм на Гроба Господен, на Храма във Витлеем и на други християнски светини.



Четиринадесет години по-късно патриарх Захарий се върнал от плена с Господния Кръст. След неговата смърт св. Модест бил поставен за патриарх на Йерусалим (632 г.).



Св. Модест починал на 18 декември 634 година на 97 годишна възраст.



Празникът е посветен на здравето на домашните животни. Свети Модест e известен като покровител на земеделците и овчарите. Името на свети Модест рядко може да се види и чуе в цялата българска етническа територия, но в района на Странджа той е особено популярен. Почита се като защитник на добитъка и вероятно затова е на почит в Странджа, където скотовъдството е основен поминък.



Празникът се чества с колоритни обредни практики. На този ден впрегатните животни - биволи, коне, волове, не бива да се впрягат. Жените месят и раздават специални обредни хлябове и пити, задължително намазани с много олио, "за да е мазен вратът на добитъка".



Ако в някой дом добитъкът често умира, домакините слагат на този ден пред иконата на светеца малко яремче или рогца от алуминий, а понякога и от сребро.



Раздават се погачи и варено жито.

