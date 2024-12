На 18 декември рожден ден има Брат Пит

снимка: Thomas Peter Schulzen, Укипедия Вивиан

Мариян Ерев„Брад“ Пит (на английски: William Bradley „Brad“ Pitt) e американски актьор и продуцент.

Брад Пит е роден на 18 декември 1963 г. в Шоуни, САЩ. Той е най-голямото дете от семейството. Майка му е учителка, а баща му притежава фирма за зеленчуци.

Заедно със семейството си Брад се мести в Спрингфийлд, Мисури, където учи в „Кискапу Хайскол“. Детството му преминало спокойно: щастливо семейство, малко приятели, но много излети, но имало нещо което го правело интересен – обожавал филмите! Брад бил абсолютно обладан от киното и винаги намирал време да гледа някой филм, било той анимационен или сапунен сериал.

Учи счетоводство в университета в Мисури и напуска колежа два месеца преди да завърши, и образованието му остава незавършено. Той заминава с кола, която се казва „Run around Sue“, като заминава за Калифорния. За него започва нов живот. Той е млад, амбициозен и има 5 долара в джоба си.

С малкото спестени пари ходи на уроци по актьорско майсторство. Първата му роля е каубой във филма „Телма и Луиз“ през 1990 година, където младата звезда се появява на екрана само за 1 минута.

Не след дълго идва успеха с участието му в „A River Runs Through It“ и „Интервю с вампир“ заедно с Том Круз, Крисчън Слейтър и Антонио Бандерас, което го изстрелва в списъците на най-търсените и скъпи актьори.

Първата му поява по телевизията е в сериала „Далас“ (Dallas), в сапунения „Another World“, в „Growing Pains“ и в кратко задържалия се през 1990 година сериал на телевизия FOX „Glory Days“. През 1989 г. Брад Пит играе ролята на Били Риви – наркотично зависимият приятел на избягалата тийнейджърка (Джулиет Луиз) в телевизионната продукция на NBC „Too Young to Die“. Брад и Джулиет, която тогава е на шестнадесет – с девет години по-млада от него, започват връзка. Брад Пит прави филмовия си дебют през 1989 година в трилъра „Cutting Class“ и в тийнейджърския „Across the Tracks“ – добър старт за бъдещата звезда.

Следва ролята му на неустоимия стопаджия във филма на Ридли Скот „Телма и Луиз“ (1991), с който грабва интереса на публиката и режисьорите. Комбинацията от чара на лошо момче и сексуално излъчване му донасят славата на секс символ. Със следващите си няколко филма Пит се доказва в Холивуд не само като красиво лице. Появява се в „Услугата“ (1994) с Елизабет Макгавърн, в „Johnny Suede“ (1992) и в наполовина анимирания „Cool World“ (1992). По-късно през същата година златното момче на Холивуд прави още една огромна стъпка към върха с главната роля във филма на Робърт Редфорд „Там тече река“. През 1993 година се снима отново с приятелката си Джулиет Луиз в „Калифорния“. Изобилстващ от агресия и насилие, филмът не е посрещнат добре от критиката. Скоро след филма двамата се разделят.

Със следващите си два филма Пит се опитва да разнообрази репертоара си: комедията „Флойд“ и „Истински романс“, където играе хипар. Следващата му голяма роля е във филма на Ан Райс „Интервю с вампир“ (Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles) с участието на Том Круз. Филмът постига огромен успех с перфектната игра и на двете звезди. Следващите му изяви все повече затвърждават мястото му в Холивуд. В „Легенди за страстта“ (1994) – героична семейна драма, Пит е Тристан – романтичен герой, с дълги руси коси. Следва ролята на детектив по следите на сериен убиец в трилъра на Дейвид Финчър „Седем“. По време на снимките започва връзка с неизвестната тогава негова партньорка Гуинет Полтроу. И двамата твърдят, че е било „любов от пръв поглед“. Остават заедно две години и половина и са една от най-известните холивудски двойки. През 1997 година след седеммесечен годеж се разделят. През 1995 година Брад Пит се снима в психологичния трилър на Тери Джилиъм „Дванайсет маймуни“ и печели Златен глобус за най-добър поддържащ актьор. Следва отново мрачен трилър – „Слийпърс“ (1996) и „Жив дявол“ на Алън Пакула, с Харисън Форд. После се снима в „Седем години в Тибет“ (Seven Years in Tibet) – амбициозен и скъп (17 милиона долара) проект, който въпреки че се оказа разочарование от финансова гледна точка, е добър филм. Участва и в „Тъмната страна на слънцето“. Следващият му филм е над тричасовият „Да срещнеш Джо Блек“ с Антъни Хопкинс.

След „Легенди за страстта“ списание „Пийпъл“ го обявява за „най-красивия жив мъж“. В допълнение певицата Мелиса Евъридж заявява: „Една нощ в компания на… да кажем лесбийки, бяхме в бар, където момчета играеха баскетбол в басейна. Бяхме зяпнали Брад и всички се съгласихме, че той би могъл да промени женското съзнание“. През 1999 участва отново във филм на Дейвид Финчър – кървавия психологичен хитов трилър „Боен клуб“ (Fight Club), заедно с Едуард Нортън.

