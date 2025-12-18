На 18 декември рожден ден има Нидал Алгафари

снимка: Булфото

Нидал Ахмад Алгафари е български режисьор, писател, бивш изпълнителен директор на БНТ и политически PR.

Завършва НАТФИЗ, спец. „Кинорежисура“. Баща му е сириец, а майка му е българка. Има двама братя – Мажд Алгафари и Басел Алгафари.

Женен е за Мадлен Алгафари и имат дъщеря и син.

Автор и режисьор на студентското предаване „Ку-Ку“ (включително на предаването за АЕЦ-Козлодуй). Бивш делегиран продуцент на „Шоу и развлекателни програми“ в БНТ. Продуцент, съсценарист, режисьор на игралния филм „Ла донна е мобиле“. Продуцент и режисьор на телевизионните предавания „Наблюдател“ и „Анонси“. Нидал Алгафари е режисьор и на документалния филм „Сирия – история и легенди“. От юни 2002 г. до май 2004 г. е изпълнителен директор на БНТ.

Автор на романа „Боже, защо господ лъже“ – издаден през 2014 година в София. Впоследствие романът е продължен с още три части: „Аллах, милост нямаш ли“ (2015), Любиш ли, ти, Бог си“ (2017) и „Орисани да избираме“ (началото на 2018 г.). Следва двутомният му роман „Рано или късно“, издаден през 2019.

Тъй като говори арабски език, е работил в полза на Българската държава като агент на Шесто управление на Държавна сигурност с псевдоним Наско.

