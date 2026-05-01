На 18 май имен ден празнува име, символ на знатен произход

На 18 май всяка година празнуват жени с имена: Клавдия

Клавдия е име в български, което идва от латински и означава куца. Името произлиза от римския род Клавдий.

Жените с това име празнуват имен ден на 18 май.

Клавдия е уверена жена със силна воля.

Жените с това име са много нервни и не умеят да контролират емоциите си.

Клавдия има добре развита интуиция и може да намери изход от почти всяка ситуация. Жените с това име имат силен морал и могат да овладеят почти всяка професия, но предпочитат да са майки и съпруги.

Клавдия (на латински: Claudia) e легендарна римска весталка, която в определени периоди е смятана за Тарпея, Туция или Рея Силвия в храма на Веста.

Произход на името Клавдия

Корени : Името е женска форма на латинското родово име Claudius (Клавдии).

Значение : В превод от латински език означава „куца“ или „накуцваща“. В Древния Рим името е било символ на знатен произход.

