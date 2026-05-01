На 18 май имен ден празнува име, символ на знатен произход
Кадър Уикипедия
На 18 май всяка година празнуват жени с имена: Клавдия
Клавдия е име в български, което идва от латински и означава куца. Името произлиза от римския род Клавдий.
Жените с това име празнуват имен ден на 18 май.
Клавдия е уверена жена със силна воля.
Жените с това име са много нервни и не умеят да контролират емоциите си.
Клавдия има добре развита интуиция и може да намери изход от почти всяка ситуация. Жените с това име имат силен морал и могат да овладеят почти всяка професия, но предпочитат да са майки и съпруги.
Клавдия (на латински: Claudia) e легендарна римска весталка, която в определени периоди е смятана за Тарпея, Туция или Рея Силвия в храма на Веста.
Произход на името Клавдия
Корени: Името е женска форма на латинското родово име Claudius (Клавдии).
Значение: В превод от латински език означава „куца“ или „накуцваща“. В Древния Рим името е било символ на знатен произход.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!