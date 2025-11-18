На 18 ноември е роден китаристът на Металика Кърк Хамет

снимка: Ralph Arvesen, Уикипедия



Кърк Лий Хамет (на английски: Kirk Lee Hammett) е американски рок китарист, роден на 18 ноември 1962 година в Сан Франциско. Хамет е соло-китаристът на американската метъл група Металика, към която се присъединява през 1983, след като е харесан от основателите ѝ Джеймс Хетфийлд и Ларс Улрих. Смятан е за един от най-добрите китаристи в света.

Кърк Хамет е дете на смесен брак между филипинка и ирландски търговец-мореплавател. Има по-голям брат и по-малка сестра. Научава се да свири на китара на 15-годишна възраст, като по-късно се включва в поредица от групи, последната от които Exodus. През 1983 година, след като е наблюдаван от основателите на Металика Хетфийлд и Улрих по време на концерт с групата си, Хамет получава оферта да се присъедини на мястото на изгонения заради злоупотреба с алкохол и наркотици Дейв Мъстейн. Кърк възприема първоначално предложението като шега, но скоро разбира сериозните намерения на членовете на Металика и с радост приема. Оттогава е незаменим член на групата, превръщайки се в идол на поколения млади китаристи. Той е един от главните текстописци, заедно с двамата по стари члена на групата и главен текстописец на инструментала на песните, заедно с Клиф Бъртън а по-късно и с Джеймс Хетфийлд.

В групата Кърк е много близък с басиста Клиф Бъртън, който умира при автомобилна катастрофа по време на турне в Швеция на 27 септември 1986. За да довършат турнето си и под натиска на продуцентите си, членовете на Металика взимат, техният фен, басиста Джейсън Нюстед, които така и не успява да се впише в групата, която изживява своеобразна „криза“ през 90-те. По това време Кърк прибягнал до наркотици, които по-късно отказал. За да превъзмогне зависимостта си от опиати, Хамет започнал да практикува йога и дори станал вегетарианец.Кърк Хамет е женен два пъти. Разделя с първата си жена Ребека (сключили брак 1987) и се жени за Лейни през 1998. От втория си брак има син, Ейнджъл Рей Кийла Хамет, роден на 29 септември 2006.

Основната китара, използвана от Кърк Хамет по време на сценични изяви, е собственоръчно модифициран модел на ESP M-II. Освен нея Хамет използва и е използвал редица други модели на марката ESP:

ESP Flying V

ESP Mummy

ESP Ouija

ESP Skull

ESP Spider

ESP Wavecaster (единствена по рода си),

както и някои други марки като Gibson Les Paul и Jackson Randy Rhodes Model.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!