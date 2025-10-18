На 18 октомври рожден ден има Слави Трифонов

кадр: ФБ

Станисла̀в То̀доров Трѝфонов (по-известен като Слави Трифонов) e български певец, музикант, телевизионен водещ, шоумен, продуцент и политик.

Името му се свързва най-често с телевизионните предаванията „Ку-ку“, „Каналето“, „Хъшове“, „Шоуто на Слави“, „Вечерното шоу на Слави Трифонов“, също с музикалната група „Ку-Ку бенд“, собствената му телевизия „7/8“ и политическата партия „Има такъв народ“.

Станислав Тодоров Трифонов е роден на 18 октомври 1966 г. в Плевен. Баща му е от Горна Митрополия, най-малък брат от трима. Майка му, Здравка, е от с. Тодорово. Кръстен е на дядо си Стойо. Слави описва рода си като дълбоко в равнината, дълбоко в селото.

Самият той не харесва детството си, по причина че не харесва себе си. Характеризира този период от живота си като много самотен. Няма много приятели, освен сестра му Петя, която е три години по-голяма от него. Слави споделя, че тя е най-близкият му човек.

Приет е в Музикалната гимназия в Плевен. Партийното ръководство го предлага за комсомолски секретар и в края на първата учебна година го пращат на пионерски лагер в Кайлъка. Въпреки че се чувства неловко и не на мястото си там, той решава да участва в т. нар. „вечер на таланта“, където се представят различните отряди. Слави казва няколко смешки, научени наизуст от апокрифна аудиокасета на Шкумбата, записана на ролка и въртяна многократно на магнетофон „Юпитер“ от самия него.

Трифонов е изненадан от положителната реакция на лагерниците и дори го извикват на бис. Това той определя като превратна точка в живота си, която го отваря към живота и хората.

1990 – 2000 г.: „Ку-ку“, „Каналето“ и „Хъшове“

Заедно с Петър Курумбашев и Любен Дилов-син Слави Трифонов е първият продуцент на частна продукция в Българската национална телевизия.

Първата му поява в телевизионното предаване Ку-ку е в един скеч, пародия на хевиметъл група, сниман в Студио 4 на БНТ през 1992 година. Довежда го Влади Въргала, който е прекъснал срещата му с тогавашната му приятелка в кафенето на Сатиричния театър. Трифонов си спомня, че го окичват с топузи и едно казанче от тоалетна чиния на гърба. Той свири на виола и дори има една реплика: „Мразя Росица Кирилова!“. Нужни са само две години, за да добие достатъчна популярност, за да се ориентира изцяло към шоубизнеса в България.

На 1 април 1995 година от зала 12 на НДК на живо по Канал 1 стартира „Каналето“ (приемано като продължението на „Ку-Ку“). От лятото на 1996 година Трифонов е и копродуцент с Камен Воденичаров и Любен Дилов-син чрез тяхната обща компания „ТриВоДи“ ООД. През 1997 г. в предаването „Каналето“ участва активно в протестите срещу управлението на Жан Виденов. През 1998 г. при преподписване на договора за предаването с БНТ Камен Воденичаров се опитва да направи това не от името на „ТриВоДи“ ООД, а от едноличната си фирма „Камен Во.Студио“ ЕООД, което води окончателно до разпада на екипа на предаването.

Слави Трифонов продължава своята телевизионна кариера с голяма част от екипа на студентските предавания през 1998 г. като продуцент и водещ на „Хъшове“. То е свалено от БНТ след едно-единствено излъчване на 8 февруари. След това две години се излъчва в телевизия 7 дни всяка неделя вечер, а във вторник по стотици други кабелни телевизии в страната. Основен елемент на предаването, освен гостите, отново е острата политическа сатира, но и силното участие на групата „Ку-ку бенд“, на която той е и основател заедно с приятелите си от детството и следването Евгени Димитров – Маестрото, Евгени Йотов и Илия Илиев – Професора.

Основни идеолози на „Хъшове“ са сценаристите Росен Петров, Тошко Йорданов, Ивайло Вълчев, Драго Петров и Иво Сиромахов. В началото на 2000 година Трифонов и Дилов осъзнават, че „Хъшове“ е изчерпано от съдържание – политическата му дейност е продължена от Движение „Гергьовден“ с председател Любен Дилов-син (по-късно избран за почетен председател), а останалата творческа част от екипа, ръководена от Слави Трифонов и Росен Петров, започва подготовка за реализация на ежедневно вечерно шоу.

След стартирането на първата частна национална телевизия в страната bTV, Слави Трифонов знае, а и чака тогавашният изпълнителен директор Светлана Василева да му звънне за предложение за предаване. Това се случва и, след подписан договор, на 27 ноември 2000 г. от 22:30 часа е излъчено първото издание на първото всекидневно вечерно телевизионно шоу в България – „Шоуто на Слави“. Предаването се излъчва всеки делничен ден отново от зала 12 на НДК, където се намират студията на частната телевизия и до днес. Част от публиката на първото издание са изпълнителните директори Светлана Василева и Албърт Парсънс.] От стартирането си предаването се превръща в рейтингов водач като в първите години събира пред екраните всекидневно между два и три милиона зрители. „Шоуто на Слави“ трайно разширява праймтайма на bTV до 23:30 часа.

Характерна особеност на предаването са коментарите на водещия върху актуални теми от деня, тяхната музикална интерпретация на живо между водещия и „Ку-ку бенд“, както и мнението по тези теми на специалните гости на шоуто. Гости на Трифонов в предаването с над 15-годишна история са били най-различни популярни (и не само) личности.[9] Като наследство от студентските предавания, в „Шоуто на Слави“ остава силната политическа сатира и критика.

Изпълнителен продуцент на „Шоуто на Слави“ е продуцентска къща „Седем-осми“ АД (изписвана като Седем-осми или Seven-Eight Production), където до май 2008 година негов съдружник е Росен Петров. Компанията продуцира основно за bTV на bTV Media Group. Освен „Шоуто на Слави“ през годините „Седем-осми“ реализира много други световни формати за телевизията като „Красавицата и отличникът“ (The Beauty and the Geek), „Survivor BG“ (Survivor), „Music Idol 1“ (Idols), „Dancing Stars 2“ (Dancing with the Stars), „Гласът на България“ (The voice of...), „Младост 5“ (Stillestraße) и други. Като част от „Шоуто на Слави“ се реализират множество риалити конкурси, рубрики и други проекти, както и два минисериала – „Къде е батко?“ и „Ракия Sunrise“. Единственото предаване на компанията, което не се е излъчвало по bTV, е музикалното риалити шоу по собствена идея „Пей с мен“, излъчило се по конкурентната Нова телевизия през пролетта на 2008 година.

На 6 май 2019 г. Слави Трифонов обявява, че последното предаване на „Шоуто на Слави“ ще бъде на 31 юли 2019 г. „Седем-осми“ сама е отказала да поднови договора си с bTV Media Group, въпреки поканата на телевизията за преподписване на договора. В последното 4176-о излъчване на вечерното ток шоу Трифонов обявява, че „от дълго време не се чувства част от медийната среда“ и затова, ще започне нов телевизионен продукт – „Седем-осми“, както и на политически проект на име „Няма такава държава“.

С края на „Шоуто на Слави“ е обявен и телевизионният продукт „Седем-осми“, който запазва екипа на продуцентската компания на Слави Трифонов. В последното предаване по bTV става ясно и че телевизия „Седем-осми“ стартира след 15 септември 2019 г., а девизът е „Силата е в истината!“. Впоследствие става ясно, че новият проект е национална кабелна телевизия, която стилизирано ще се изписва „7/8 ТВ“ и стартира на 4 ноември в 19:00 часа с 5-часова програма. Каналът наследява лиценза на регионалната ТВ „Стара Загора“, която е закупена от Трифонов, а в ръководството ѝ са хората от управата на продуцентската компания „Седем-осми“ – Евгени Димитров – Маестрото, Ася Тодорова и Диана Младенова.

Всички продукции се произвеждат от екипа на продуцентската компания на Трифонов, а той е водещ на ново ежедневно ток шоу – „Вечерното шоу на Слави Трифонов“, което се излъчва всеки делник в 22:00 часа.

След началото на пандемията от COVID-19 в определени дни вместо Трифонов вечерното ток шоу се води от сценариста Иво Сиромахов. Впоследствие – след влизането на партия „Има такъв народ“ в активната политика и парламента – Слави Трифонов слиза напълно от екран, предаването обаче продължава да носи неговото име.

