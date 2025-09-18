На 18 септември рожден ден има Димитър Рачков

Кадър Нова тв

На 18 септември рожден ден празнува любимият актьор на България - Димитър Рачков!

Той е роден е на 18 септември 1972 г. в Бургас

Днес рожден ден празнува българският актьор и телевизионен водещ Димитър Рачков. Той е роден е на 18 септември 1972 г. в Бургас. Завършил НАТФИЗ през 1995 г. Работил е в сливенския драматичен театър „Стефан Киров“, варненския драматичен театър „Стоян Бъчваров“ и в Малък градски театър „Зад канала“.

От 1998 г. е в трупата на Народния театър „Иван Вазов“, а зрителите го познават от спектаклите „Вражалец“, "Хъшове", "Декамерон", „Самолетът беглец“, "Службогонци" и много други.

Рачков стана известен с ролите си в предаването „Клуб НЛО”. Присъединява към екипа на „Господари на ефира” през 2004 г., като за първи път се появява в тандем с Васил Василев-Зуека.

В годините негови „ефирни партньори” са били Руслан Мъйнов, Валентин Танев и Мария Игнатова. Именно той е гласът на „Бай Брадър“, чийто бургаски говор прави образа още по-колоритен. Рачков участва също в предаването „Пълна лудница“, а заедно със Зуека са водещи и на хитовото предаване „Като две капки вода”.

Носител на награда за мъжка роля от Театралните празници „Благоевград`99“, както и на „Аскеер“ 2000 за изгряваща звезда за Мъжът в „Самолетът беглец“.

От 2004 г. е част от Глобал Вижън. Там той е поканен да води предаването за телевизионни гафове „Господари на ефира“ по Нова телевизия, където често си партнира с Васил Василев-Зуека. Води телевизионното шоу „Като две капки вода“ както от самото му начало до 2020 г. със Зуека, така и от 2022 г. в партньорство с Герасим Георгиев - Геро. Водещ е и на първия сезон на „Маскираният певец“ през 2019 г.

Той участва също в предаването „Пълна лудница“ от 2009 г. до 2013 г., където се превъплъщава в Жоро Бекъма, Лоби Михайлов (Борислав Михайлов), Ники Пънчев (Ники Кънчев) и самия себе си (с псевдонима Пачков) в „Шоуто на Пачков“, както и герои от „Сакъз“ (пародия на турския сериал Перла) – Рачкур и Шмъркан, където си партнира с Мария Игнатова.

Участва два пъти епизодично в „Откраднат живот“ в трети и девети сезон, играещ бащата на Коко.

През 2021 г. е водещ на „Забраненото шоу на Рачков“ по NOVA, между 2022 и 2023 г. - на „С Рачков всичко е възможно“, а от 2024 г. - на „Пееш или лъжеш“.

През юни 2023 г. участва в новия българския трагикомичен сериал „Всичко за сина ми“ на режисьора Павел Веснаков, който се излъчва от 5 януари до 30 март 2025 г. по БНТ 1.

Между 2000 – 2001 г. е глас зад кадър в документалната поредица „Векът на България“ по БНТ, замествайки Руси Чанев. През 2003 г. озвучава главния персонаж Кенай в анимационния филм на Дисни – „Братът на мечката“, записан в „Доли Медия Студио“. Това е единствената му изява в дублажа.

През 2006 г. се ражда синът му Димитър от връзката му с Христина Апостолова.

През февруари 2009 г. Димитър Рачков и неговата колежка Мария Игнатова обявяват, че двамата имат интимна връзка и живеят заедно, но се разделят през 2017 г. за известно време. През май 2018 г. двамата отново започват да се появяват заедно на публични места, а 3 месеца по-късно прекарват лятото заедно в Тоскана, Италия с приятели. През септември 2018 г. Димитър Рачков и Мария Игнатова се събират да водят „Господари на ефира“ след 7 години отсъствие като екранна двойка.

От средата на 2020 г. има връзка с манекенката Анита Димитрова. През месец март 2023 г. се разделя с Анита Димитрова.

От 2024г. има връзка с бившата адреналинка от "Господари на ефира" Виктория Кузманова.

Има по-малък брат Петър.

