На 18 януари рожден ден има Недялко Йорданов

Недялко Асенов Йорданов е български поет, драматург, режисьор, композитор и певец.

Недялко Йорданов е роден на 18 януари 1940 г. в Бургас, в семейството на Асен и Кина Йорданови.

Има по-малък брат – Чавдар Йорданов. Завършва гимназия в родния си град Бургас през 1957 г., а през 1962 г. – българска филология в Софийския държавен университет. През периода 1962 – 1963 г. работи като учител по литература в Малко Търново.

Започва да публикува поезия през 1954 г. във вестник „Черноморски фронт“ (Бургас). От 1963 до 1999 г. работи единствено в театъра.

От 1963 до 1983 г. е драматург и режисьор на Бургаския драматичен театър „Адриана Будевска“ , а от 1983 до 1990 година е и художествен ръководител на същия театър. През 1980 – 1988 г. е основател и главен редактор на Алманах „Море“. В периода 1990 – 1999 г. година е драматург и режисьор на театър „Възраждане“ – София.

От 2000 г. година е творец на свободна практика – автор на поезия, драматургия, белетристика, мемоаристика и публицистика, композитор, певец, рецитатор, гост-режисьор.

Пиесите на Недялко Йорданов са преведени и поставени в Германия (ФРГ и ГДР), Франция, Белгия, Финландия, Япония. Русия, Украйна, Белорусия, Латвия, Литва, Естония, Молдова, Грузия, Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, Сърбия, и др.

Писал е авторска музика за театралните спектакли „Мотопедът“ (1971), „Дъждът“ от Борис Априлов (1970), „Имате ли огънче“ (1976), „Словесен пейзаж“ от Христо Фотев (1977), „Довиждане до другия живот“ (1995), „Далечната сянка на далечните дни“ (2008).

Издал е една дългосвиреща плоча „Поезия и музика“ (1986) и аудио албумите „Песните на Недялко Йорданов“ (1992), „Госпожице, Любов“ (1996), „Някога, някога“ (2006), „Всички мои песни“ (2010) – пет диска, в изпълнение на Недялко Йорданов и Ивана Джеджева: „Някога, някога“, „Сцената е моят дом“, „Усмихни се, любов“, Ваничка“, „Бог да пази България“, и диск шест „Колко си хубава, Господи“ – по стихове на Христо Фотев.

Като певец и изпълнител е изнесъл в продължение на 50 години над 1500 рецитала под акомпанимента на композиторите Константин Ташев и Хайгашод Агасян в почти всички градове на България, както и в Кувейт, Англия, Русия, Румъния, Словакия, Македония, Австрия, Германия, Сърбия.

