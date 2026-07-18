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На 18 юли имен ден празнуват Емил, Емилиян, Емилия и техни производни

18.07.2026 / 08:22 1

Булфото

На 18 юли Българската православна църква почита паметта на Свети великомъченик Емилиян Доростолски – един от най-почитаните раннохристиянски мъченици по българските земи.

Свети Емилиян живял през IV век в древния град Доростол (днешна Силистра), по времето на император Юлиан Отстъпник. Според преданието той открито изповядвал християнската си вяра, въпреки преследванията срещу християните. Заради отказа си да се отрече от Христос бил подложен на жестоки мъчения, предаде бТВ.

Имен ден празнуват: Емил, Емилиан, Емилиян, Емо, Ема, Емилиана и Емилия.

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MrBean (преди 1 час)
Рейтинг: 232005 | Одобрение: -2115
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