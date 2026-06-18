На 18 юни 1583 г. в Лондон е направена първата Застраховка "Живот"

снимка: Уикипедия, Republic Fire Insurance New York

На 18 юни 1583 г. в Лондон в Кралската борса е сключена първата в историята документирана застраховка „Живот“. Тя е издадена на името на търговеца Уилям Гибънс за срок от една година, а застраховател е златарят Ричард Мартин.

Застрахователи са били група от 16 индивидуални търговци. Като премия Ричард Мартин плаща 30 лири, а при смърт търговците е трябвало да платят 400 лири.

Любопитен факт е, че Гибънс почива малко преди края на едногодишния срок, на 29 май 1584 г., а застрахователите първоначално отказват да платят обезщетението, твърдейки, че годината се брои за лунна, а не за календарна и срокът е изтекъл. Случаят в крайна сметка стига до съда, който отхвърля довода им и ги принуждава да платят сумата на Мартин.

Още от по-значимите събития, случили се през годините на днешната дата - 18 юни:

1429 г. – Френските сили под командването на Жана д'Арк разгромяват основната английска армия в Битката при Пате – тази победа обръща хода на Стогодишната война.

1583 г. – В Лондон е извършена първата Застраховка Живот.

1648 г. – Богдан Хмелницки се обръща към Москва за присъединяване на Украйна към Русия.

1812 г. – Британско-американска война: Конгресът на САЩ приема декларация, с която обявява война на Обединеното кралство.

1815 г. – В Битката при Ватерлоо Наполеон I претърпява поражение, което довежда до неговата повторна и окончателна абдикация от френския престол.

1837 г. – В Испания е приета нова конституция.

1854 г. – Георги Раковски напуска тайно Цариград и начело на чета се отправя към Стара планина.

1903 г. – В Сан Франциско е даден старта на първото автомобилно рали от западния до източния бряг, което завършва след 3 месеца в Ню Йорк.

1928 г. – Амелия Еърхарт става първата жена, която прелита над Атлантическия океан със самолет (като пътник).

1937 г. – Руските пилоти Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александър Беляков излитат от Москва по посока на САЩ през Северния полюс без междинно кацане; полетът приключва успешно на 20 юни във Ванкувър.

1940 г. – Втора световна война: Шарл дьо Гол прави обръщение към френския народ, последвало окупацията на Франция от Нацистка Германия, в което призовава да се подкрепи Френската съпротива.

1942 г. – Втората световна война: Започва бой в църквата Св. св. Кирил и Методий в Прага между седмина участници в чешката съпротива и обкръжилите ги части на Гестапо.

1946 г. – Италия е провъзгласена за република след референдум.

1947 г. – Народна република България възстановява дипломатическите си отношения с Унгария.

1953 г. – В Египет е премахната монархията и установена република. Генерал Мохамед Нагиб е избран за президент на Египет.

1953 г. – Във Франция е основано Френско психоаналитично общество.

1953 г. – Най-смъртоносният авиационен инцидент в света по това време – въздушната катастрофа в Тачикава отнема живота на 129 души.

1967 г. – В САЩ – Калифорния, на Поп Фестивала в Мотереи, Джими Хендрикс подпалва китарата си.

1972 г. – Въздушната катастрофа в Стейнс: 118 души загиват, след като самолетът „Хоукър Сидели Трейдънт 1C“ катастрофира минути след излитане от лондонското летище „Хийтроу“.

1979 г. – Във Виена САЩ и СССР подписват споразумение за ограничаване на стратегическите оръжия САЛТ 2.

1983 г. – Астронавтката Сали Райд става първата американка, летяла в космоса.

1989 г. – Бирма официално приема новото име Мианмар.

2001 г. – Кметът на София Стефан Софиянски, подкрепен от Евгений Бакърджиев, иска оставката на Иван Костов, като лидер на СДС, заради тежката изборна загуба.

2006 г. – Казахстан изстрелва успешно първия си изкуствен спътник – КазСат.

2023 г. – Американската подводница „Титан“, собственост на OceanGate, претърпява имплозия, докато плава към останките на „Титаник“. Загиват всички петима души на борда.

Редактор "Екип на Петел",

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