На 18 юни отбелязваме Международния ден на филателията

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На 18 юни през 1926 г. в Париж е основана Международната организация по филателия, пише Imenata.com .

Филателията се занимава с пощенските марки, а хората, които колекционират марки се наричат филателисти. Марките могат да бъдат в серии или единични. Основен проблем с пощенските марки е, че лесно се фалшифицират, но не всеки различава оригинала от фалшификата.

Филателията като колекционерска страст възниква още през 40-те години на XIX век, след въвеждането в употреба на пощенските марки през 1840 година.

Някои автори смятат, че първият филателист се появил още в деня на пускането на първите в света пощенски марки. Известно е, че на 6 май 1840 г. Лондонската адвокатска кантора "Оливерсън, Денби и Леви" (Oliverson, Denby and Lavie) изпратили в Шотландия писмо с документи, което било облепено с десет неразрязани марки от т.н. "Черно пени". През 1992 г. на аукцион в Цюрих този плик бил продаден за 690 хиляди франка.

Първите български пощенски марки са пуснати в обръщение на 1 май 1879 година.

Редактор "Екип на Петел",

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