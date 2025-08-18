На 19, 20 и 21 август над България гледаме небесен феномен

Пиксабей

Стълпотворение на ярки небесни обекти ще може да се наблюдава в ранните утрини на 19, 20 и 21 август, каза за БТА Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия с НАО - БАН и в катедра „Астрономия“ на Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Тогава ниско над хоризонта в посока североизток-изток ще се наблюдават планетите Венера, Юпитер и Меркурий, заедно с изтъняващия сърп на Луната. При ясно време явлението ще може да се наблюдава от около 04:50 ч. за Варна и от около 05:10 ч. за София, до напредването на зората, разказа Маркишки.

Той уточни, че близо час преди изгрев-слънце, т.е. около 05:40 ч. за София, Юпитер и Венера ще бъдат на височина около 23° над хоризонта. Тези две планети можеха да се наблюдават в най-голяма видима близост (в съединение) на 12 август сутринта, а сега вече се отдалечават една от друга, припомни той.

Планетата Меркурий ще се наблюдава сравнително удобно, тъй като на 19 август тя ще бъде в т.нар. максимална елонгация – на ъглово отстояние 18.6° западно от Слънцето. Поради това в утрините около 19 август Меркурий ще се появи около 05:05 ч. за София, което е близо 1 час и 30 минути преди изгрева на Слънцето. След 05:20 ч. трите планети и Луната вече ще бъдат лесно видими с невъоръжено око на изток, каза Маркишки.

Той е автор на "Гид на любителя астроном”, издание на катедра „Астрономия” на Физическия факултет на СУ. Физикът съветва любителите астрономи да наблюдават августовското стълпотворение на планети от място с нисък източен хоризонт.

“Подходящи ще бъдат и горните етажи на високите сгради в градовете. Ако използвате бинокъл или по-мощна зрителна тръба, ще забележите лунните кратери по тънкия сърп на Луната, както и най-ярките Галилееви спътници на Юпитер. В окуляра на увеличаващия прибор ще установите, че Венера се вижда във фаза – с 81% осветен диск”, посочи специалистът.

През втората половина на август, също около час преди изгрев-слънце, може да се наблюдава предутринният изгрев на най-бляскавата звезда на нощното небе – Сириус, от съзвездието Голямо куче. В наше време и за географските ширини на България първият хелиакален изгрев на Сириус може да се наблюдава на 16 август, но при много добри метеорологични условия и ако наблюдателят се намира на място с нисък югозападен хоризонт, каза Маркишки.

Той уточни, че във всяка следваща сутрин изгревът на тази звезда подранява с близо 4 минути, поради което той започва да се наблюдава все по-удобно – на фона на още тъмното небе много рано сутрин. Познавачите на историята на календара ще оценят значението на това астрономическо събитие, защото то е било основен репер в древноегипетския календар, допълни Пенчо Маркишки.

