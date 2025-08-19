На 19 август 1991 година избухва Пучът в Русия

Кадър Уикипедия, CapLiber

514 – Римският папа свети Симах се оттегля доброволно от папския престол.

1458 – Пий II е избран за римски папа.

1772 – Крал Густав III възстановява абсолютна монархия в Швеция.

1839 – Луи Дагер представя пред Френската академия на науките метод за извършване на фотография.

1848 – Калифорнийската златна треска: Вестникът New York Herald разпространява информация по Източното крайбрежие на САЩ за златна треска в Калифорния (въпреки че златната треска започва през януари).

1881 – С Указ 712 на Народното събрание се създава българската държавна статистическа институция. От Статистическо отделение тя се възвисява в самостоятелно статистическо бюро със задачата да събира, обработва и обнародва всяка година статистически данни по всички клонове на управлението и всички явления, отнасящи се до физическото, икономическото, интелектуалното и моралното състояние на държавата.

1903 – Илинденско-Преображенското въстание: Одрински революционен окръг въстава.

1912 – В Албания започва гражданска война между християни и мюсюлмани.

1919 – Афганистан обявява независимост от Великобритания.

1927 – Руската православна църква признава Съветската държава.

1934 – При референдум в Германия 89,9 % гласуват положително за създаването на поста фюрер – обединяващ правата и задълженията на канцлера и президента, който се заема от Адолф Хитлер.

1940 – В Букурещ започват преговорите между делегациите на Царство България и Румъния за връщането на Южна Добруджа на България.

1942 – Втората световна война: Генерал Фридрих Паулус издава заповед за атака на Сталинград.

1944 – Втората световна война: Париж въстава срещу германските окупатори, с подкрепата на Съюзниците.

1960 – Студената война: В Москва американският пилот на сваления самолет U-2, Франсис Гари Пауърс, е осъден на 10 години затвор за шпионаж.

1960 – Спутник: СССР изстрелва космическия апарат Спутник-5 с двете кучета Белка и Стрелка, 40 мишки, два плъха и няколко вида растения.

1968 – Започва съдебен процес срещу ръководителите на създадената през 1966 нелегална организация „Марксистко-ленинска българска комунистическа партия“.

1980 – При самолетна катастрофа на Полет 163 на „Саудиа“ над Риад (Саудитска Арабия) загиват 301 души.

1989 – Полският президент, комунистът Войчех Ярузелски, дава мандат за съставяне на правителство на активиста на профсъюза Солидарност Тадеуш Мазовецки.

1991 – Августовски пуч в Русия: Съветския президент Михаил Горбачов е поставен под домашен арест докато е на почивка в Крим. В Москва започва опит за държавен преврат организиран от комунистите, който се проваля два дни по-късно благодарение на народната подкрепа.

2001 – В телевизионно обръщение министър-председателят Симеон Сакскобургготски оповестява социално-икономическите намерения на правителството, които се изразяват в намаляване на данъците, повишаване на цените на електроенергията и топлоенергията до 10%, повишаване на детските надбавки двукратно, повишаване на минималната заплата от 85 на 100 лв. Част от намеренията са да се осигурят 20 млн. лв. за безлихвени кредити и намаляване на държавната администрация с 10%.

2002 – Руски военен хеликоптер Ми-26 се разбива край Грозни, след като е обстрелван от чеченски бунтовници, загиват 118 военнослужещи.

2003 – Кола-бомба се врязва в щаб-квартирата на ООН в Багдад, убивайки 22 души, включително висшия пратеник на ООН, Серджо Виейра Де Мело.

2004 – Интернет търсачката Google пуска в продажба на фондовата борса свои акции.

2005 – Започват първите в историята съвместни военни учения между Русия и Китай.

