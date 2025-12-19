На 19 декември рожден ден има Ицо Хазарта
Днес любимият изпълнител навършва 45.
На 19 декември рожден ден има Ицо Хазарта (Христо Петров), рап певец.
Той навършва 45 години.
Христо Христов Петров, по-известен с професионалния си псевдоним Ицо Хазарта, е български рап певец, член и основател на групата Ъпсурт.
Роден е на 19 декември 1979 г. в София.
Има сестра, която се казва Наталия и е с осем години по-голяма от него.
Христо завършва 76-то училище „Любчо Баръмов“ в София, а след него и Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“.
Кандидатства в Нов български университет и е приет в специалността „Публична администрация“, но след 2 години прекъсва обучението си в НБУ заради музикалните си занимания.
На 24 април 2004 г. Ицо се жени за приятелката си – Диана, а 3 години по-късно се разделят. От приятелката си Женя Димова, танцьорката и хореографка на балет „Нова“, има още две дъщери.
Жури в сезон 5 на „България търси талант“.
