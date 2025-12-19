снимка: Булфото

снимка: Булфото

Днес любимият изпълнител навършва 45.

На 19 декември рожден ден има Ицо Хазарта (Христо Петров), рап певец.

Той навършва 45 години.

Христо Христов Петров, по-известен с професионалния си псевдоним Ицо Хазарта, е български рап певец, член и основател на групата Ъпсурт.

Роден е на 19 декември 1979 г. в София.

Има сестра, която се казва Наталия и е с осем години по-голяма от него.

Христо завършва 76-то училище „Любчо Баръмов“ в София, а след него и Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“.

Кандидатства в Нов български университет и е приет в специалността „Публична администрация“, но след 2 години прекъсва обучението си в НБУ заради музикалните си занимания.

На 24 април 2004 г. Ицо се жени за приятелката си – Диана, а 3 години по-късно се разделят. От приятелката си Женя Димова, танцьорката и хореографка на балет „Нова“, има още две дъщери.

Жури в сезон 5 на „България търси талант“.

