снимка: Булфото

На 19 май православната църква почита паметта на Свети свещеномъченик Патрикий (епископ Пруски) и неговите презвитери, загинали за вярата.

Кой е той: Св. Патрикий е бил епископ в град Пруса (Мала Азия), който смело проповядвал християнството въпреки гоненията на император Юлиан Отстъпник.

Събитието: Заедно с трима свои презвитери (Акакий, Менандър и Полиен) е подложен на жестоки мъчения и обезглавен през IV век.

Именици: На този ден имен ден празнуват всички с имената Патрик , Патриция и техните производни.

Важно уточнение : Често срещаните в българските сайтове имена като Спас, Спаска и Спасимир празнуват на Спасовден . През 2026 година този подвижен празник се пада на 21 май (а не на 19 май).

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!