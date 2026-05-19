На 19 май православната църква почита паметта на Свети свещеномъченик Патрикий (епископ Пруски) и неговите презвитери, загинали за вярата.
Кой е той: Св. Патрикий е бил епископ в град Пруса (Мала Азия), който смело проповядвал християнството въпреки гоненията на император Юлиан Отстъпник.
Събитието: Заедно с трима свои презвитери (Акакий, Менандър и Полиен) е подложен на жестоки мъчения и обезглавен през IV век.
Именици: На този ден имен ден празнуват всички с имената Патрик, Патриция и техните производни.
Важно уточнение: Често срещаните в българските сайтове имена като Спас, Спаска и Спасимир празнуват на Спасовден. През 2026 година този подвижен празник се пада на 21 май (а не на 19 май).
