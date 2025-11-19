На 19 ноември рожден ден има Любен Дилов-син

снимка: Булфото

Любен Любенов Дилов е български телевизионен и киносценарист, писател-сатирик, журналист, медиен предприемач и политик. Публична известност има под името Любен Дилов-син.

Любен Дилов-син е роден на 19 ноември 1964 г. в София. Син е на българския писател-фантаст Любен Дилов (1927 – 2008 г.). Завършва 32-ра гимназия в столицата и Факултета по журналистика на Софийския университет „Климент Охридски“, специалност „Печатни медии“. Редактор е в няколко печатни издания, като вестник „Поглед“, списание „Литературна академия“ и др.

От 1990 г. се занимава със създаването на телевизионните предавания „Ку-ку“, „Каналето“, „Хъшове“, „Шоуто на Слави“. Той е двигател и основен идеолог на тези предавания.

След 2001 г. Дилов-син навлиза в политиката на България. Той е създател и първи говорител на движение „Гергьовден“, а през 2003 г. става и негов председател.

От 2004 г. е собственик и редактор на вестник „Новинар“. През 2016 г. продава вестника на Делян Пеевски, който скоро след това го спира.

Член е на Интернет общество - България от 1 май 2001 г.

От 11 август 2010 г. е главен редактор на българското издание на италианското списание „L'Europeo“.

Любен Дилов-син е критикуван заради внасяне на проекти в Столична община, с цел облагодетелстване на негови лични приятели.

Разведен е, има три деца.

Член на журито в предаването „България търси талант“ - сезони 1, 2, 3, 5 и 6. Член на журито в първия сезон на „Като две капки вода“.

Писател

Неспасяемият език или детството на идиота, София, Университетско издателство, 1989

Слави Трифонов: За стърчането. София, Сиела, 2002, 288 с. ISBN 954649528Х

Седнал във въздуха. (подб. и ред. Искра Ангелова). София, Сиела, 2003, 275 с., ISBN 954-649-629-4

Хуйку. Български антинародни приказки. С илюстрации на Андрей Кулев. София, Сиела, 2008, 136 с. ISBN 978-954-28-0368-3

Усмихни се България: Сатира. С илюстрации на Чавдар Николов. София, Сиела, 2008 ISBN 978-954-28-0179-5

Циганите на Сатурн, бомба в парламента, секс с животни и други предизборни идеи: Политическа сатира. София, Сиела, 2009, 204 с. ISBN 978-954-28-0497-0

TILT. Началото. София, Enthusiast, 2010, 200 с. ISBN 978-954-86-5763-1

FасеБуки. София, Enthusiast, 2010, 168 с. ISBN 978-954-86-5731-0

FасеБуки Т.II: Дневникът на малкия Нострадамус. София, Enthusiast, 2011, 166 с. ISBN 978-954-29-5836-9

FасеБуки Т.III: Житейските възгледи на Дремещата в мен свиня, Enthusiast, 2013, 300 с. ISBN 978-619-164-080-5

Лятото с тъжните курви (2016)

Сценарист

