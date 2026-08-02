На 2 август отбелязваме Илинден по стар стил - не се работи, а "морето се обръща"

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На 2 август Българската православна църква отбелязва пренасянето на мощите на Свети Стефан, докато народната традиция по стар стил чества Илинден, което прави деня голям празник с множество именници.

Старозаветният пророк Илия живял около 900 години преди Рождество Христово и бил родом от град Тесвия в Палестина. Когато се родил, баща му получил видение – внушителни мъже го поздравили, повили бебето с огнени пелени и го накърмили с пламък. Смутен, той разказал това на свещениците в Йерусалим, а те го успокоили с думите: "Не бой се, твоят син ще живее в светлина и ще съди израилския народ с огън и меч", пише "Фокус".

Според поверията на този ден "морето се обръща", а метеорологичните промени правят водоемите опасни, бележейки прехода към есента.

Основното правило на този ден е категоричната забрана за всякакъв труд. Вярва се, че ако някой работи на полето или в дома си, ще разгневи светеца, а той ще накаже хората със съсипващи бури и градушки. Не се ходи на плаж, защото на този ден морето взима жертва.

Жените спазват специални ограничения в домакинството - те не перат, не шият и не месят хляб, тъй като според древно поверие тези дейности могат символично да скъсат "конеца на живота", предаде Bulgaria On Air.

Имен ден празнуват хората, носещи имената Илия, Илиан, Илиана, Илин, Илина, Илко, Илчо, Лина, Личо, Искра, Илка.

Редактор "Екип на Петел",

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