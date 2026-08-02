На 2 август рожден ден празнува Тони Стораро

Кадър БТв

На 2 август един от най-обичаните и емблематични гласове на българската музикална сцена – Тони Стораро, празнува своя рожден ден.

Тони Стораро е роден като Тунчер Фикрет Али на 2 август 1976 г. в Шумен в турско семейство.

През 2000 година сключва договор с един от водещите издатели на попфолк музика „Ара Аудио-видео“ и издава първия си албум „Минижуп“. През август 2011 година участва в лятното турне на „Фен ТВ“, телевизионния канал на „Ара Мюзик“, което включва шест концерта – във Враца, Русе, Велико Търново, Стара Загора, Пловдив, Хасково и Перник.

През лятото на 2013 година Тони Стораро записва дуета „Кажи ми като мъж“ с по-големия си син Фикрет Тунчер Фикрет.Синът му малко по-късно започва самостоятелна кариера като попфолк певец с псевдонима Фики, но сключва договор с „Пайнер“, главният конкурент на издателите на Тони Стораро от „Ара Аудио-видео“.

На 9 май 2024 г. Тони Стораро отбелязва 25 години на сцената с концерт в „Арена София“.Музикалният спектакъл е излъчен на 31 декември по bTV.За 13 ноември 2026 г. е обявен и втори концерт в същата зала, този път по повод 50-годишнината на певеца

Редактор "Екип на Петел",

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