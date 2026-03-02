На 2 март рожден ден празнува Георги Тошев

Кадър Бг он ер

Георги Коцев Тошев е български журналист, телевизионен водещ в научнопопулярната поредица по bTV „Непознатите“ (от 4 октомври 2009). С професионален опит във в. „24 часа“, в. „Дневник“, сп. „Едно“, сп. „Лик“, bTV и БНТ.

Роден е на 2 март 1969 година в град София, България. Филолог и журналист по образование, специализирал е журналистика в Ню Йорк, САЩ. Работил е като журналист във вестник „24 часа“, списание „ЛИК“. Сред създателите е на вестник „Дневник“ и списание „Едно“. Дълги години работи в печатни медии, но проектът, който му носи най-голяма популярност, е предаването „Другата България“. В продължение на две години е автор на предаването „Артефакти“ по БНТ. Бил е директор на пресцентъра на театралния фестивал във Варна, съветник на министъра на културата Емма Москова

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!