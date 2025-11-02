На 2 ноември 1988 година се появи за първи път в мача България - Дания и написа история

Кадър Фб

Красимир Балъков е един най-великите български футболисти, а със сигурност е оставил следа и в световния футбол.

Той си припомни за началото:

На този ден, 2 ноември, през далечната 1988 г., направих дебюта си за мъжкия национален отбор на България .

Беше мач срещу Дания от квалификациите за световното първенство през 1990 г. и още помня вълнението и гордостта, която изпитах.

Всеки голям момент започва с първата крачка – и тази дата винаги ще остане специална за мен."

