реклама

На 2 ноември рожден ден има Мария Каварджикова

02.11.2025 / 03:00 0

снимка: Булфото

На 2 ноември рожден ден има Мария Каварджикова.

Мария Георгиева Каварджикова е българска актриса.

Родена е на 2 ноември 1956 г. в град Крумовград.

През 1978 г. завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на професор Надежда Сейкова.

От 1978 до 1986 г. е актриса в Драматичен театър „Боян Дановски“, Перник . От 1986 до 1990 г. е в Сълза и смях. От 1991 г. работи в Народен театър „Иван Вазов“.

Сред най-значимите ѝ роли са: Естър Франц в „Цената“ от Артър Милър, Васа във „Васа Железнова 1910“ от Максим Горки, Елмира в „Тартюф“ от Молиер, Алис Мор в „Човек за всички времена“ от Робърт Болт, Констънс Тъкърмън в „Есенна градина“ от Лилиан Хелман, Аркадина в „Чайка“ от Чехов, Василиса Карповна в „На дъното“ по Максим Горки и др. Изиграла е над 50 роли в театъра и още толкова в киното. Текстът за моноспектакъла „Флобер“ е написан от Елин Рахнев специално за нея. Два пъти я отличават с театралната награда „Аскеер“ – за изпълненията ѝ в „Спускане от връх Морган“ и „Бившата мис на малкия град“.

Десетки са ролите ѝ и в киното. Знаков за нея филм е „Оркестър без име“ (1982), следват „Лавина“ (1982), „Куче в чекмедже“, сериала „Дом за нашите деца“ (1987), „Версенжеторикс“ (1999), „Една калория нежност“ (2003), „Госпожа Динозавър“ (2003). „Ако някой те обича“ (2010).

Има награда за главна женска роля на Съюза на артистите в България за ролята на Василиса Карповна в „На дъното“ от Максим Горки; „Аскеер“ за главна женска роля през 1996 г. в „Спускане от връх Морган“ от Артър Милър в „Театър 199“; „Аскеер“ за главна женска роля през 1998 г. в „Бившата мис на малкия град“ от Мартин Макдона.

Филмография

 

2016Откраднат живот76 Евгения Генадиева

2013Дървото на живота24 Петруна Вълчева

2010Ако някой те обича   

2005Последният господар на Балканите – (Le Dernier seigneur des Balkans)
Последният бей на Балканите – (2 заглавие)6Франция / Гърция / Полша / Испания / Белгия / БългарияСалиха Ханъм (в 4 серии)

2005Откраднати очи България / ТурцияВаля „Космонавтката“

2004Бягството на невинните – (La fuga degli innocenti)  г-жа Шмиц

2003 – 2013По съвест – (Un caso di coscienza)
Подозрения – (2 заглавие)30Италия / България 

2003Едно дете в повече7 майката на Калина

2003Една калория нежност2 ч. Надежда

2002Лист отбрулен  майката на Веса

2002Госпожа Динозавър   

2002...и влакът тръгна към небето – („Kai to treno paei ston ourano“) Кипър / Гърция / България / Грузия 

2001Версенжеторикс – (Vercingétorix)
Друиди – (2 заглавие) Франция / Канада / БелгияРиа, галка

2000Хайка за вълци6 г-жа Сърмашкова, приятелка на Деветаков

2000Краят на ХХ век  царицата

1999Сламено сираче5 Мамет, бабата

1999Сомбреро блус кръчмарката

1996Всичко от нула   

1995Езерното момче   

1993Жребият7 Анастасия

1990Музикален момент  Райна

1990Бащи и синове6 Ана Апостолова, дъщеря на Христо и Невена

1989Разводи, разводи...6 нов. Мария (в 3-та новела „Свидетелите“)

1987Неизчезващите5 Ана Апостолова

1988Вечери в Антимовския хан2 цирковата артистка Елиза Шмидт

1988Милионерът   

1987Време за път5 д-р Ана Алданова-Апостолова

1987Дом за нашите деца5 д-р Ана Алданова-Апостолова

1987Нощна тарифа  съпругата

1987Ева на третия етаж  д-р Ганчева

1987Петък вечер  Яна

1987В полите на Витоша   

1986Васко да Гама от село Рупча6 майката на Васко

1986Място под слънцето  Никула

1986Делници и празници4 нов.  

1985Константин Философ2 жената на Варда

1985Не се сърди, човече  директорката

1984Подарък в полунощ2 цирковата актриса Наташа, сестра на Христо

1984В името на народа8 дъщерята на ген. Костов

1984Не знам, не чух, не видях  Гергана Гергова

1983Д-р Петър Берон2 Елена

1983Константин Философ6 жената на Варда

1982Смъртта на заека   

1982Куче в чекмедже  Нина

1982Лавина   

1982Оркестър без име  Ваня

1981Приятели за вечеря  Нели

1981Свекърва   

1980Зима  Василена

1980Василена  Василена

1980Въздушният човек  Марето

1980Юмруци в пръстта
 

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама