снимка: Булфото

На 2 ноември рожден ден има Мария Каварджикова.

Мария Георгиева Каварджикова е българска актриса.

Родена е на 2 ноември 1956 г. в град Крумовград.

През 1978 г. завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на професор Надежда Сейкова.

От 1978 до 1986 г. е актриса в Драматичен театър „Боян Дановски“, Перник . От 1986 до 1990 г. е в Сълза и смях. От 1991 г. работи в Народен театър „Иван Вазов“.

Сред най-значимите ѝ роли са: Естър Франц в „Цената“ от Артър Милър, Васа във „Васа Железнова 1910“ от Максим Горки, Елмира в „Тартюф“ от Молиер, Алис Мор в „Човек за всички времена“ от Робърт Болт, Констънс Тъкърмън в „Есенна градина“ от Лилиан Хелман, Аркадина в „Чайка“ от Чехов, Василиса Карповна в „На дъното“ по Максим Горки и др. Изиграла е над 50 роли в театъра и още толкова в киното. Текстът за моноспектакъла „Флобер“ е написан от Елин Рахнев специално за нея. Два пъти я отличават с театралната награда „Аскеер“ – за изпълненията ѝ в „Спускане от връх Морган“ и „Бившата мис на малкия град“.

Десетки са ролите ѝ и в киното. Знаков за нея филм е „Оркестър без име“ (1982), следват „Лавина“ (1982), „Куче в чекмедже“, сериала „Дом за нашите деца“ (1987), „Версенжеторикс“ (1999), „Една калория нежност“ (2003), „Госпожа Динозавър“ (2003). „Ако някой те обича“ (2010).

Има награда за главна женска роля на Съюза на артистите в България за ролята на Василиса Карповна в „На дъното“ от Максим Горки; „Аскеер“ за главна женска роля през 1996 г. в „Спускане от връх Морган“ от Артър Милър в „Театър 199“; „Аскеер“ за главна женска роля през 1998 г. в „Бившата мис на малкия град“ от Мартин Макдона.

Филмография

2016Откраднат живот76 Евгения Генадиева

2013Дървото на живота24 Петруна Вълчева

2010Ако някой те обича

2005Последният господар на Балканите – (Le Dernier seigneur des Balkans)

Последният бей на Балканите – (2 заглавие)6Франция / Гърция / Полша / Испания / Белгия / БългарияСалиха Ханъм (в 4 серии)

2005Откраднати очи България / ТурцияВаля „Космонавтката“

2004Бягството на невинните – (La fuga degli innocenti) г-жа Шмиц

2003 – 2013По съвест – (Un caso di coscienza)

Подозрения – (2 заглавие)30Италия / България

2003Едно дете в повече7 майката на Калина

2003Една калория нежност2 ч. Надежда

2002Лист отбрулен майката на Веса

2002Госпожа Динозавър

2002...и влакът тръгна към небето – („Kai to treno paei ston ourano“) Кипър / Гърция / България / Грузия

2001Версенжеторикс – (Vercingétorix)

Друиди – (2 заглавие) Франция / Канада / БелгияРиа, галка

2000Хайка за вълци6 г-жа Сърмашкова, приятелка на Деветаков

2000Краят на ХХ век царицата

1999Сламено сираче5 Мамет, бабата

1999Сомбреро блус кръчмарката

1996Всичко от нула

1995Езерното момче

1993Жребият7 Анастасия

1990Музикален момент Райна

1990Бащи и синове6 Ана Апостолова, дъщеря на Христо и Невена

1989Разводи, разводи...6 нов. Мария (в 3-та новела „Свидетелите“)

1987Неизчезващите5 Ана Апостолова

1988Вечери в Антимовския хан2 цирковата артистка Елиза Шмидт

1988Милионерът

1987Време за път5 д-р Ана Алданова-Апостолова

1987Дом за нашите деца5 д-р Ана Алданова-Апостолова

1987Нощна тарифа съпругата

1987Ева на третия етаж д-р Ганчева

1987Петък вечер Яна

1987В полите на Витоша

1986Васко да Гама от село Рупча6 майката на Васко

1986Място под слънцето Никула

1986Делници и празници4 нов.

1985Константин Философ2 жената на Варда

1985Не се сърди, човече директорката

1984Подарък в полунощ2 цирковата актриса Наташа, сестра на Христо

1984В името на народа8 дъщерята на ген. Костов

1984Не знам, не чух, не видях Гергана Гергова

1983Д-р Петър Берон2 Елена

1983Константин Философ6 жената на Варда

1982Смъртта на заека

1982Куче в чекмедже Нина

1982Лавина

1982Оркестър без име Ваня

1981Приятели за вечеря Нели

1981Свекърва

1980Зима Василена

1980Василена Василена

1980Въздушният човек Марето

1980Юмруци в пръстта



За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!