На 2 октомври рожден ден има Кали

Галина Димитрова Иванова, по-известна като Кали, е българска поп-фолк певица.

Кали е родена на 2 октомври 1975 г. в град София.

Артистичният псевдоним Кали е измислен от Слави Трифонов.

Талантът на Кали е бил забелязан още когато е била 15-годишна, на сватба, когато поканената певица не е дошла и Галина е пяла вместо нея.

В края на празненството приема предложението на оркестъра да стане негова солистка. Следват многобройните им участия из страната. 18-годишна приема ангажимент за работа във Виена и прекарва периода 1993 – 94 г.

Кали смята, че за тази година и половина се е изградила като певица. Всеки четвъртък, петък и събота пее в гръцката таверна „Сократес“ под артистичния псевдоним Ана-Мария, а през останалото време с оркестъра обикалят околностите на Виена и свирят в бузукия.

Тя е една от изпълнителите, поканени за участие във възпоменателни концерти в памет на евреите, преследвани по времето на Хитлер, организирани в местността Маутхаузен. Има изява и по националната телевизия ORF2. В австрийската столица се научава да свири на китара и баглама и посещава уроци по джазпеене при композитора Александър Пантеловски. Впечатлен от добрия контрол на гласа и импровизация с джаз ладове, показани от Кали, от името на лицензираната си школа той ѝ издава диплома за преподавател по джаз.

Кали е работила за доста музикални компании, първите албуми от 1998 година са записани от „БМК“, има издаден албум от 2002 година със „Съни мюзик“, в периода 2004 до 2008 година с „Ара Мюзик“, а след това и с „Пайнер“. Към момента Кали пее в музикална компания „Пайнер“.

През 2000 година и се ражда син на име Георги.

На 18 май 2009 Кали се радва на втория си син – Марк.

На 9 януари 2014 г. Кали ражда третия си син, който носи името Александър

В същата година певицата стана дипломиран магистър в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

