На 2 януари рожден ден има Красен Кралев

Красен Кралев, бивш министър на младежта и спорта

Роден във Варна, Кралев завършва Медицинския университет в града, след това специализира глобален маркетинг и управление на политически кампании в университета на Южна Каролина (1990) и Асоциацията на националните рекламодатели на САЩ (1997).

Той е експерт в областта на публичните комуникации.

В младостта си е бегач на дълги разстояния, като е бил национален шампион за юноши старша възраст на 5000 и 20 000 m. През 1986 г. става рекордьор на България на 20 000 m за юноши старша възраст. Заема трето място с националния отбор по кънтри крос на Балканиадата през 1986 – 1987 година.

През 1992 г., Кралев основава MAG Communications и до 2014 г. е член на Управителния съвет на дружеството.

Той е участвал професионално в различни дейности на футболен клуб „Черно море“ служи като негов председател на два пъти (1998 – 2001 и 2003 – 2007).

От 2010 г. е ръководител на комисията по футзал към Българския футболен съюз.

Кралев е сред учредителите на политическа партия „Новото време“ и неин заместник-председател до 2012 г.

Участва в българските парламентарни избори през 2009 г. като част от коалиция „ЛИДЕР“.

На 7 ноември 2014 г. Кралев става министър на младежта и спорта на България на мястото на служебния министър Евгения Раданова.

Кралев има връзка с водещата от bTV Виктория Петрова.

През януари 2017 г. Красен Кралев направи първата си самостоятелна изложба живопис. Средствата от продадените 50 картини са дарени за благотворителни цели на Фондация „Български спорт“.

От ноември 2017 г. Красен Кралев представлява Европейския съюз като член на Управителния съвет на Световната антидопингова агенция (WADA).

