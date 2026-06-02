На 2 юни рожден ден има Евгени Минчев

Булфото

Рождена дата: 02.06.1963



Първият светски хроникьор у нас Евгени Минчев е роден в деня на падналите - 2 юни 1963 г. Организаторът на Руските балове, на конкурса Светска личност на годината и на надпреварата за Мистър България е най-известният износ на Пазарджик. Възпитаник на Военно училище, той го напуска малко преди финала, за да избяга в София. Големият град не е приветлив към младежа. Той е подслонен от госпожа – буржоазка срещу почистване на апартамента и входа й, разказва днес легендарният шоумен, пиар и продуцент. За да не бъде преследван поради липса на софийско жителство и да печели постоянни доходи, той си намира единствената възможна работа –в градския транспорт. Ватманът на трамвай номер 7, минаващ по Витошка, тогава само може да мечтае за слава. Броени дни преди 10 ноември 1989 г. е уволнен от работа заради връзка с френски дипломат. Всяко зло за добро, така на поета – самодеец му хрумва да впрегне литературния си талант в нов за България жанр- светската хроника. Още съвсем в зората на демокрацията той започва да пише за затворения свят на посолствата и на известните хора. Влиза в кръга на най-великата ни попзвезда Емил Димитров и така натрупва много хайконтакти. Започва да организира и партита и само година по-късно, не без помощта на официалния орган на тузарите в. Хайлайф, където има колонка всяка седмица, Евгени е институция. Известен в цяла България става чрез първия сутрешен блок на БНТ, правен от Величко Скорчев. Следват много и различни ангажименти като журналист, церемониалмайстор на соарета, Минчев пуска дори и албуми с музика, собствен шоколад, чай и какво ли още не. Спечеленото инвестира предимно в недвижимост – още в зората на демокрацията купува студиото в сърцето на София, в което живее и до днес, но често предекорира, придобива и други имоти. Скандален арест през лятото на 2004 г. го прочува още повече и му носи нови имиджови точки. Отказва участия във “ВИП Брадър 1 и 2”

