На 20 декември рожден ден има Маргарита Хранова.

Маргарита Николова Хранова-Бойчева, известна като Маргарита Хранова, е българска поп певица.

Родена е на 20 декември 1951 г. в град Сливен, но израства и живее в София. Баща ѝ, Никола Хранов, бил до 1944 г. царски офицер, разпределен като майор в Сливенския гарнизон. Само две години певицата живее в родния си град, защото през 1953 г. местят баща ѝ в Шумен, а малко по-късно го съкращават. Майката на певицата се казва Лидия Хранова. Дъщеря им е във втори клас, когато я водят на прослушване за хор „Бодра смяна“. Не я приемат. В гимназията кандидатства за поп група на ансамбъл „Маяковски“. Помощ за музикалното ѝ израстване оказва ръководителят на ансамбъла Емил Георгиев. Благодарение на Вера Христова – поп певица по онова време, Маргарита се учи да свири на пиано. Именно тя е причината Маргарита Хранова да влезе в Консерваторията. Завършва Естрадния отдел на Българската държавна консерватория в класа на Ирина Чмихова.

Първия официално регистриран студиен запис в Първо студио на БНР певицата прави през 1969 г. Записът е на прочутата песен „When a man loves a woman“ от репертоара на Пърси Слейдж (българският текст е на Димитър Керелезов със заглавие на българския вариант на песента „Ако ти си отиваш“, аранжимент: Николай Куюмджиев).

Постъпва в трио „Обектив“. Започва като солистка в състава на вокалното трио, създадено през 1971 г.

През 1972 г. започва самостоятелната ѝ кариера, белязана от редица престижни награди на български и международни конкурси.

През 1977 Българска телевизия и прави тв рецитал „С име на цвете“.

През 1997 г. издава компилацията „Златни хитове“. Следват два албума, озаглавени „С любов“, но в различни години (1995 и 1998), след това в края на 1999 г. издава дуетния си албум „Марги и приятели“, включващ дуетни песни с Емил Димитров, Орлин Горанов, Борис Гуджунов, Боян Иванов, Михаил Йончев, Асен Гаргов, група „Карамел“, Стефан Данаилов, Искра Радева, Етиен Леви, Деян Неделчев, Лъки, Лъчезар Тенев, Емил Коларов, Николай Калчев и Досьо Досев (албумът е издаден от „Поли саунд“).

Маргарита Хранова има съвместен албум с Искра Радева и Иван Балсамаджиев – „Съдбата ни е песен“.

През 2006 г. заедно с Христо Кидиков участва в мюзикъла на композитора Найден Андреев „С цвят на изтрито червило“.

През 2008 г. записва албума „Обич моя“, съдържащ само песни по музика на Валентин Пензов. През същата година се издава и копилацията ѝ от два компакт-диска, озаглавена „Златна колекция“.

През 2010 г. записва редица дуетни песни с Теди Генев в албума му „Мое цвете“.

От средата на 2011 г. Маргарита Хранова е солист в състава на Представителния ансамбъл на Въоръжените сили на Република България към Националната гвардейска част. През същата година Маргарита Хранова отбелязва 40-годишна певческа кариера, като записва албума „Устрем“, съдържащ предимно нови песни, но и най-големите хитове на певицата.

През 2012 година певицата отбелязва 40 години творческа дейност с голям концерт в зала 1 на НДК. Концертът носи емблематичното име „Устрем – 40 години на сцена“.

През 2013 г. записва първия си коледен албум, озаглавен „Тиха нощ, свята нощ“.

През 2014 г. е отличена с почетния знак „Златен век“ – печат на Симеон Велики от тогавашния министър на културата Петър Стоянович.

През 2015 г. записва албума „Докога, Маргарито?“.

През годините е записала много дуети, последните два от които с Христо Кидиков – песните „Аз и ти край морето“ и „Различен свят“, която печели първа награда на музикалния фестивал „София 2016“.

През 2017 г. записва албум с авторски песни на Милен Македонски, озаглавен „Копнеж“.

Удостоена е с приза на фестивала „Златният Орфей“ за цялостен принос.

За Маргарита Хранова са писали композиторите: Найден Андреев, Зорница Попова, Петър Ступел, Асен Гаргов, Иван Пеев, Атанас Косев, Александър Йосифов, Александър Бръзицов, Мария Ганева, Борис Чакъров, Вили Казасян и др.

Маргарита Хранова е активен член на Партията на българските жени (ПБЖ), която е коалиционен партньор на НДСВ, и е председател на комисията по култура в ПБЖ. Ръководството на НДСВ решава на 6 април 2007 г. да я включи на 5-то място в листата си за избори за членове на Европейския парламент през 2007 г.

