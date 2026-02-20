На 20 февруари рожден ден има Евгения Калканджиева

снимка: Булфото

Евгения Калканджиева-Манова, по-известна просто като Жени Калканджиева, е българска манекенка, Мис „България“ 1995.

Тя е най-успешно представилата се в световен конкурс Мис „България“, като се класира в десетката на Мис „Свят“.

Президент на модната агенция „Визаж Моделс Груп“.

Омъжена е за Стефан Манов – Тачо, с когото имат дете.

Телевизия"

„Къртицата“ (2013)

„ВИП Брадър“ (2014)

„Big Brother: Most Wanted“ (2018)

Филмография:

„Аферата Пикасо“ (2022) – криминална комедия

„Чуй звездите“ (2003) – ТВ филм

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!