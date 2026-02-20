На 20 февруари рожден ден има Евгения Калканджиева
снимка: Булфото
Евгения Калканджиева-Манова, по-известна просто като Жени Калканджиева, е българска манекенка, Мис „България“ 1995.
Тя е най-успешно представилата се в световен конкурс Мис „България“, като се класира в десетката на Мис „Свят“.
Президент на модната агенция „Визаж Моделс Груп“.
Омъжена е за Стефан Манов – Тачо, с когото имат дете.
Телевизия"
„Къртицата“ (2013)
„ВИП Брадър“ (2014)
„Big Brother: Most Wanted“ (2018)
Филмография:
„Аферата Пикасо“ (2022) – криминална комедия
„Чуй звездите“ (2003) – ТВ филм
