На 20 май 1902 г. Куба става независима от САЩ република

На 20 май 1902 година Куба официално придобива независимост от Съединените щати и е провъзгласена за република. Това историческо събитие бележи официалния край на американската военна окупация, започнала след Испанско-американската война през 1898 г.

Въпреки формалната независимост, суверенитетът на новата държава е ограничен. По силата на приетата през 1901 г. „Поправка Плат“ (Platt Amendment), присъединена към кубинската конституция САЩ запазват правото си да се намесват във вътрешните работи на страната, Вашингтон получава контрол върху външната политика и финансите на Куба, а тя пък е принудена да отдаде под наем територията на залива Гуантанамо.

Още от по-значимите събития през годините на днешния 20 май:

325 г. – Римският император Константин I Велики свиква Първи Никейски събор, на който е прието „Веруюто“.

525 г. – При земетресение в Близкия Изток загиват около 300 хиляди души.

1202 г. – Земетресение с епицентър в Северозападна Сирия убива от 30 хиляди до над един милион души в Близкия Изток и Северна Африка.

1498 г. – Португалският мореплавател Васко да Гама първи от европейските мореплаватели заобикаля Африка и пристига в Кожикод (преди известен като Каликут), Индия.

1520 г. – Ернан Кортес разбива испанските войски, след като се обявява за независим владетел на Мексико.

1570 г. – Картографът Абрахам Ортелий издава първия съвременен атлас.

1618 г. – Започва Тридесетгодишна война.

1873 г. – Леви Щраус и Джейкъб Дейвис получават американски патент за сини памучни панталони с медни капси, станали известни по-късно като джинси.

1875 г. – Представители на 17 държави подписват в Париж Метричната конвенция, с която се постига единство в използваните мерни единици.

1875 г. – Княз Александър Дондуков-Корсаков встъпва в длъжност като руски императорски комисар в България.

1882 г. – С присъединяването на Италия към военния съюз между Германия и Австро-Унгария се създава Тройния съюз – организация, която по-късно предизвиква Първата световна война.

1900 г. – В Париж са открити вторите Летни олимпийски игри.

1902 г. – Куба става независима от САЩ република.

1927 г. – Саудитска Арабия получава независимост от Великобритания.

1927 г. – Чарлз Линдберг излита от Лонг Айлънд, Ню Йорк, за да извърши първия самостоятелен полет без кацане над Атлантическия океан, който завършва успешно на летище Бурже в Париж.

1932 г. – Енгелберт Долфус става канцлер на Австрия.

1932 г. – В СССР е въведен терминът социалистически реализъм като нов стил в литературата.

1932 г. – Амелия Еърхарт излита от остров Нюфаундленд и започва първия самостоятелен полет без кацане на жена над Атлантическия океан, който завършва успешно в Северна Ирландия на следващия ден.

1943 г. – Цар Борис III отклонява следващи германски планове за депортация и одобрява план за изселване на 25 хиляди евреи от София.

1963 г. – Сукарно е назначен за пожизнен президент на Индонезия и провъзгласен за Велик вожд на революцията.

1965 г. – Самолетът при полет 705 на „Пакистан Интернешънъл Еърлайнс“ се разбива близо до международното летище „Кайро“ и убива 121 души на борда.

1969 г. – Джон Ленън сключва брак с Йоко Оно в Гибралтар.

1972 г. – Създадена е обединената република Камерун.

1983 г. – От френския Институт „Пастьор“ официално се съобщава, че е изолиран вирусът на СПИН от екип, ръководен от професор Люк Монтание.

1989 г. – В с. Пристое, Шуменско, е проведен първият митинг на български турци против „възродителния процес“

2002 г. – Източен Тимор придобива независимост от Индонезия и става първата суверенна държава за 21 век.

2003 г. – Ватиканът публикува речник на съвременния латински език, в който са добавени термини, които широко се използват в настоящето.

2007 г. – Избори за Европейски парламент през 2007: В България се провеждат първите избори за членове на Европейския парламент.

