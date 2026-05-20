На 20 май имен ден празнува Лидия

На тази дата Българската православна църква почита паметта на Света Лидия Филипийска (първата християнка в Европа) и Свети мъченик Талалей .

Празнуват хората с имена:

Лидия

Лида

Талалей

Забележка: Името Лидия има право да празнува и на 23 март (деня на Св. мъченица Лидия), но 20 май също е официално утвърден ден за празнуване според календара на Светия Синод.

Св.Лидия, първата християнка в Европа. Лидия била продавачка на багрени платове и слушала заедно с другите жени какво говори Св.Павел Апостол по време на мисията си в нейния град. Тя и цялото и семейство се обърнали във вярата. Лидия приела Св.Павел Апостол да живее в дома им.( Деян. 16, 14-15).

От Лидия (гръцки). Лидия е името на кралство в древна Месопотамия (1200 г. пр.н.е. - 323 г. пр.н.е.), дом на легендарно богатия крал Крез. Първата жена наречена Лидия е християнска мъченица от I в. и според историците това не е истинското й име, а означение че е лидийка, т.е. родом от Лидия. Bъпреки че кралството влиза в границите на персийската империя 323 г. пр.н.е., жителите му продължават да се наричат "лидийци" до доста по-късно.



Денят на мчца Лидия е 23 маpт. Празнува имен ден и на 20 май - денят на Св. Лидия - отбелязан е в календара на Св. Синод. В Северна Гърция има селище с това име и близо до него - прекрасен храм и манастир на нейно име и в нейна чест. Иконописецът е сърбин. Разминаването за деня на Св. Лидия вероятно идва от разликите в католическия и православния календар. На иконатата й личи колко красива е тя - излъчва толкова смиреност и нежност.

