На 20 юли 1878 г. се поставя началото на Българската армия под името Българска земска войска

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На 20 юли 1878 г. руският императорски комисар княз Александър Дондуков-Корсаков подписва заповед № 1, с която се поставя началото на Българската армия. Въоръжените сили са създадени под наименованието Българска земска войска. Първият щаб на войската е установен във Велико Търново.

В основата на новосформираната войска заляга Българското опълчение, което проявява изключителен героизъм по време на Руско-турската освободителна война (1877 – 1878 г.).

Въвежда се обща задължителна военна служба за всички постоянни жители (мъже) на възраст от 21 до 40 години. Този принцип по-късно е официално заложен и в първата българска конституция — Търновската.

В края на 1878 г. земската войска наброява малко над 31 400 души, като първоначалното въоръжение, боеприпаси и снаряжение са изцяло предоставени от руската армия. Руски офицери поемат и първоначалното командване и обучение на личния състав до подготвянето на родни кадри.

Това е ключово събитие за възстановяването на българската държавност, а армията се превръща в един от най-важните стълбове на младата нация.

Още от по-значимите събития, случили се през годините по света и у нас на днешния 20 юли:

791 г. – Българската армия, командвана от кан Кардам, побеждава византийската армия, командвана от император Константин VI, в битката при крепостта Маркели (дн. Карнобат).

1031 г. – Анри I става крал на Франция.

1402 г. – В Битката при Ангора азиатският емир Тимур разгромява армията на османския султан Баязид I.

1810 г. – В Богота е обявена независимостта на Нова Гранада (бъдещата Велика Колумбия) от Испания.

1877 г. – Руско-турска война (1877–1878): Начало на Обсадата на Плевен

1878 г. – С указ на княз Александър Дондуков-Корсаков се създава Българската армия.

1891 г. – На връх Бузлуджа (дн. Хаджи Димитър) е учредена Българската социалдемократическа партия.

1903 г. – Избухва Илинденско-Преображенското въстание.

1917 г. – Първата световна война: Подписана е Декларацията от Корфу, според която сърби, хървати и словенци образуват общата държава Кралство на сърби, хървати и словенци със столица Белград.

1921 г. – Публикуван е първият български Закон за авторското право.

1924 г. – В Париж е основана Международната организация по шахмат – ФИДЕ.

1926 г. – Методистката църква приема правото на жените да бъдат свещеници.

1928 г. – Правителството на Унгария издава декрет, съгласно който задължава циганите да приемат постоянно пребиваване и да спазват всички граждански закони.

1933 г. – В Лондон се състои 500-хилядна демонстрация срещу антисемитизма.

1941 г. – Съветският ръководител Сталин създава НКВД, като обединява Министерството на вътрешните работи и Държавна сигурност, и назначава Лаврентий Берия за негов шеф.

1944 г. – Втората световна война: Адолф Хитлер оцелява в атентат, организиран от германския офицер Клаус фон Щауфенберг.

1949 г. – Шестото великото народно събрание избира Васил Коларов за председател на Министерския съвет.

1949 г. – Израел и Сирия подписват споразумение за прекратяване на тяхната 19-месечна война.

1956 г. – Франция признава независимостта на Тунис.

1969 г. – Програма Аполо: Пилотираният космически кораб Аполо 11 успешно каца на Луната в Морето на спокойствието. Седем часа по-късно американците Нийл Армстронг и Бъз Олдрин стават първите хора, които стъпват на чужд свят.

1973 г. – Полет 404 на „Джапан Еър Лайнс“ със 123 пътници и 22 членове на екипажа на борда, е отвлечен от Народния фронт за освобождение на Палестина и Японската „червена армия“.

1974 г. – Турската армия окупира Северен Кипър, след военния преврат, организиран от гръцката военна хунта.

1975 г. – Открит е електропроводът, свързващ енергийните системи на Турция и Народна република България.

1976 г. – Американският космически кораб Вайкинг-1 успешно каца на Марс след 11-месечно пътешествие.

2001 г. – НДСВ и ДПС подписват политическо споразумение за създаване на коалиция за съвместно управление.

Редактор "Екип на Петел",

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